CHP saha çalışmalarına başlıyor: ‘Çözüm CHP’de diyeceğiz’

CHP’li belediyelere son dönemde artan operasyonlar sonrası bir dizi toplantı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Mayıs itibariyle saha çalışmalarını artıracaklarını açıkladı. Bu kapsamda CHP lideri Özel, ilk olarak yarın partisinin aday ofisinde politika kurulu başkanlarıyla bir araya gelecek. Özel, toplantı sonrası yapacağı basın açıklaması ile saha çalışmalarının detaylarını paylaşacak. CHP milletvekilleri de yarın 81 ilde, ilk olarak kendi illerinde saha çalışmalarını başlatacak.

Milletvekilleri, parti kurmaylarından oluşan heyetlerin öncülüğünde esnaf gezileri, ev ziyaretleri, pazar turları yapılacak. Bunun yanında her ilin meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, sanayi odalarına, iş insanlarının örgütlerine ziyaretler de gerçekleştirilecek. Bu ziyaretlerin ana odağı, CHP’nin daha önce tanıtımını yaptığı 90 vaatlik hükümet programında yer alan çözüm önerilerini anlatmak olacak.

MECLİS AKSATILMAYACAK

CHP bu turlarını gerçekleştirirken milletvekilleri nöbetleşe olarak hem Meclis çalışmalarını aksatmayacak hem de devam eden İBB Davası’nın takibini sürdürecek. Milletvekilleri pazartesi günü kendi illerinde yaptıkları çalışmalar sonrası; cuma gününden itibaren farklı illere dağılacak. Mayıs ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri bu saha çalışmalarına devam edilecek. Her ilin örgütüyle koordineli şekilde yürütülen bu saha çalışmalarının sonuçları da genel merkeze raporlanacak.

Bu süreçte mayıs ayı boyunca belediye başkanları da İç Anadolu, Ege, Karadeniz şeklinde bölge toplantıları gerçekleştirecek. Balıkesir’de ise büyükşehir belediye başkanları bir araya gelecek. CHP lideri Özel, hafta sonu mitingleri kapsamında bugün Karabük’te, haftaya Rize’de, sonraki hafta da Balıkesir’de olacak.

‘HEP SOKAKTA OLACAĞIZ’

CHP’nin yapacağı bu saha çalışmalarına ilişkin konuşan parti kurmayları “Hem partimize süren operasyonlara karşı milletimize gitmiş olacağız hem de insanlara ‘Derdini dinleyen, yanında olan ve sorununun çözümünü bilen parti CHP’ diyeceğiz” dedi. Kurmaylar “Mayıs ayı boyunca bu çalışmaları yürüttükten sonra yaz dönemi belli aralıklarla tekrar bu şekilde sahaya ineceğiz. Bunların hepsinin sonuçlarını da raporlamaya devam edeceğiz. Bir ayağımız hep sokakta olacak” ifadelerini kullandı.