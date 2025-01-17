CHP, sahte içkiden ölümleri Meclis gündemine taşındı: Bu aslında bir vergi cinayetidir!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:35

Güncelleme: 17.01.2025 - 14:35

İstanbul’da son 4 günde sahte içki tüketimi nedeniyle 100’e yakın kişi hastaneye başvurdu. Hastanede yaşamını yitirenlerin sayısı 38’e yükseldi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sahte içki sorununu gündeme getirdi.

‘FAHİŞ FİYATLAR DÜZELTİLMELİ’

Olaylar ilk olarak gündeme geldiğinde sadece İstanbul’da sahte içkiden 19 kişi 24 saatte yaşamını yitirdiğini anımsatan Adıgüzel “Fiyat artışı yapılarak alkol tüketiminin azaltılamayacağı kanıtlanmıştır. Zaten Türkiye OECD ülkeleri içerisinde alkol kullanımında son sıradadır ama alkollü içki vergi oranında 3'üncü sıradadır. 2010 yılında tüm vergiler içerisinde alkollü içki oranı yüzde 1,6 iken, 2020 yılında yüzde 2,7'ye, tam 2 katına çıkarılmıştır. Hükûmet can güvenliği ve gıda güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Yılda en az 500 insanımızı sahte içkiden kaybediyoruz. Bu, büyük bir kıyımdır, toplu katliamdır. Bu aslında bir vergi cinayetidir. Şimdi, yapılması gereken fahiş fiyatları düzelterek kullanmak isteyenlerin bandrollü içki alabilmesini sağlamaktır. Bu şekilde sadece can kaybı değil, vergi kaybı da önlenebilecektir” ifadelerini kullandı.