Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:11

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:11

İstanbul genelinde son 96 saatte sahte içkiden metanol zehirlenmesi yaşayan 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaların 33'ü hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada en fazla merak edilen konulardan biri de sahte içkinin nasıl anlaşılacağı oldu. Peki, Sahte içki nedir? Sahte içki nasıl anlaşılır? Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

SAHTE İÇKİ NEDİR?

Sahte içki, yasal olmayan yollarla üretilen ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden alkollü içeceklere verilen isimdir. Bu içkiler genellikle etil alkol yerine insan tüketimi için uygun olmayan metil alkol gibi kimyasallar içerir. Metil alkol, az miktarlarda bile körlük, organ yetmezliği ve ölüme yol açabilir.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Hangi ülkede yaşarsanız yaşayın sahte içkinin kurbanı olabilirsiniz. Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) göre eğer içki normal fiyatının çok altında satılıyorsa büyük ihtimalle kaçak olabilir.

Bilinen satıcılardan alkol satın almayı tavsiye eden Interpol, şişelerin paketlemesine, üzerinde dilbilgisi hatalarının olup olmadığına ve farklı biçimlerdeki şişelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Aynı zamanda eğer içki boya ya da oje gibi kötü kokuyorsa dikkatli olmak gerekiyor.

SAHTE İÇKİ NASIL YAPILIR?

Sahte içkiler genellikle yasa dışı tesislerde, düşük maliyetle üretilir. Kullanılan temel yöntemler şunlardır:

Metil alkol kullanımı: Etil alkol yerine metil alkol kullanılarak maliyet düşürülür. Ancak bu madde toksik ve ölümcül etkilere sahiptir.

Etil alkol yerine metil alkol kullanılarak maliyet düşürülür. Ancak bu madde toksik ve ölümcül etkilere sahiptir. Sahte bandrol ve etiket: Orijinal markalara benzeyen sahte ambalaj ve bandroller üretilir.

Orijinal markalara benzeyen sahte ambalaj ve bandroller üretilir. Aromalar ve renkler: İçkinin tat ve görünümünü iyileştirmek için kimyasal aromalar ve renkler eklenir.

SAHTE İÇKİ NEDEN ÖLDÜRÜR?

Metil alkol, vücutta toksik formaldehit ve formik aside dönüşerek ciddi sağlık sorunlarına neden olur. İşte, metil alkolün öldürücü etkenleri;