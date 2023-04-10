CHP Sakarya Milletvekili adayı Ayça Taşkent Ünver kimdir? Ayça Taşkent kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:12

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Sakarya milletvekili adaylarından biri de Ayça Taşkent oldu. Ayça Taşkent'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AYÇA TAŞKENT KİMDİR?

Ayça Taşkent, 1959 yılında Sakarya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1991'de SHP Kadın Komisyonu, 1993'de SHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Taşkent, 2010 yılında CHP İl Kadın Kolu Başkanlığı görevini devraldı. 2011'de Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İl Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2015-2017 yılları arasında CHP Sakarya İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2018'de Parti Meclis Üyesi oldu. Şu an Parti Meclisinde 2. dönemini geçiren Taşkent, KADER Siyaset Okulu'nda ve CHP Parti Okulu'nda katıldığı ÜTSE ve SÖRE eğitimlerinden sertifika aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Ayça Taşkent, evli ve iki çocuk annesidir.



