CHP Karaman Milletvekili adayı Av. İsmail Atakan Ünver kimdir? İsmail Atakan Ünver kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:01

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:01

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Karaman milletvekili adaylarından biri de Av. İsmail Atakan Ünver oldu. İsmail Atakan Ünver'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İSMAİL ATAKAN ÜNVER KİMDİR?

Av. İsmail Atakan Ünver, 1974 yılında Karaman’da doğdu. İlkokulu Karaman Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda, ortaokulu Karaman Anafartalar Ortaokulu'nda, liseyi Konya Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık Önlisans Programından mezun olduktan sonra lisans öğrenimini, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı.

Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak Şırnak/Beytüşşebap İlçe Tarım Müdürlüğü ve Karaman Tarım İl Müdürlüğü'nde 13 yıl sürdürdüğü memuriyet hayatından 2004 yılında istifa ederek ayrıldı. Daha sonra avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık mesleğine başladı. Karaman Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı.

Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, Merkez İlçe Başkanlığı, 35. Olağan Kurultay ile 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda Tüzük Hazırlık Komisyonu ve Tüzük Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

8 Ocak 2015 tarihinde MYK kararı ile atandığı Cumhuriyet Halk Partisi Karaman İl Başkanlığı görevine, 4 Ekim 2015 tarihinde yapılan olağan il kongresinde ilk defa ve 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan olağan il kongresinde de ikinci defa seçildi.

İl Başkanlığından istifa ederek aday olduğu 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 16 yıl sonra CHP'nin Karaman'dan çıkardığı ilk milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Halen 27. Dönem Karaman Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmakta olup; TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu Üyesidir.

ÖZEL YAŞAMI

İsmail Atakan Ünver, evli ve bir çocuk babasıdır.