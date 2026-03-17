CHP Samsun İl Başkanlığı’ndan ‘Mektup zinciri’: Bin 500 mektup İmamoğlu için toplandı

CHP Samsun İl Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 365. gününde başlatılan “Samsun Yazıyor, Ekrem İmamoğlu Okuyor” mektup projesi tamamlandı. İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun genelinde kurulan mektup köşelerinde yüzlerce yurttaşın projeye katıldığını belirtti. Özdağ, Samsun’un 17 ilçesinden yaklaşık 1500 mektup toplandığını ifade ederek, “Her biri farklı bir hikâye taşıyan bu mektuplarda ortak bir talep var: adalet, demokrasi ve millet iradesine sahip çıkma kararlılığı” dedi. Açıklamada, 13 Nisan 2025’te Atakum sahilinde kurulan “Samsun Adalet Zinciri” hatırlatılarak, o gün el ele verilen dayanışmanın bugün mektuplarla sürdürüldüğü vurgulandı.

'ANKARA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ'NE BIRAKILACAK'

Toplanan mektupların ciltli defterler haline getirileceğini belirten Özdağ, mevcut koşullarda İmamoğlu’na doğrudan ulaştırılmasının mümkün görünmediğini söyledi. Defterlerin, İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşacağı gün teslim edilmek üzere Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bırakılacağı bildirildi. Yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, Silivri’de devam eden davaların yargı bağımsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti. Mahkeme heyetindeki değişikliklerin ve duruşmalardaki uygulamaların davanın siyasi nitelik taşıdığı yönündeki kanaati güçlendirdiğini söyledi. CHP Samsun İl Başkanlığı ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla 18 Mart Çarşamba akşamı İstanbul Saraçhane’de gerçekleştirilecek buluşmaya temsili katılım sağlanacağını açıkladı. Açıklamada, İstanbul’da yaşayan Samsunlular da buluşmaya davet edildi.