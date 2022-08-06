CHP Samsun İlkadım Gençlik Kolları'ndan Nebati'ye 'İktisada Giriş' kitabı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:47

CHP İlkadım Gençlik Kolları, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan PTT şubesinden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye “İktisada giriş” kitabını gönderdi. Öncesinde açıklama yapan CHP İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Başar, şöyle konuştu:

“Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati göreve geldiğinde dolar 13.70 kuruş civarındaydı. Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı çıktı dedi ki, ‘enflasyonla mücadele etmek bizim işimiz’. Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, mart ayında dolar 14.80 kuruş civarındayken, dedi ki ‘Vatandaşlarımız rahat olsun. Türk lirası inebileceği en alt değerdedir. Bundan aşağıya düşemez. Vatandaşlarımız sakin olsun’. Daha sonra dolar oldu 18 lira, vatandaşta ne rahatlık kaldı ne de gözlerinde bir ışıltı.

“İŞ BİLMİYORSUNUZ, EKONOMİ BİLMİYORSUNUZ, İKTİSAT BİLMİYORSUNUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıklama yapıyor diyor ki; enflasyon yüzde 80 civarındadır. Bizim bakanımız diyor ki, ‘Başka bir ülkenin bakanıyla konuştum, enflasyonumuz çok yüksek’ dedi. Bizim bakanımız da demiş ki ona ‘Ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum, siz yüzde 10 enflasyona çok diyorsunuz’. Ya bu bizim aklımızla alay etmekten başka nedir? Bizim gençliğimizle oynadınız, geleceğimizle oynadınız, sizin iş bilmezliğinizin, ekonomi bilmezliğinizin, iktisat bilmezliğinizin, bedelini Türk genci, milyonlarca Türk genci, en ağır şekilde ödemekte.

"NEBATİ’YE ‘İKTİSADA GİRİŞ’ KİTABINI GÖNDERİYORUZ"

Artık gençlerin sabrı kalmadı, sizin o bedel ödettiğiniz gençler, önümüzdeki ilk seçimde sandıklarda size bedelin en büyüğünü ödetecek. Biz CHP Gençlik kolları olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'ye bir hediye göndermek istiyoruz. Bir iktisat kitabı. Sayın Nebati, lütfen bizi dikkate al, gençleri dikkate al, bu iktisat kitabını, güzel bir şekilde oku, enflasyona nasıl müdahale edildiğini öğren. Enflasyonla mücadele etmek, bilimin işidir. Şimdi bu kitabı, PTT'den Ankara Çankaya'da bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göndereceğiz.”