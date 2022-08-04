Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Bir miktar....'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun ağustos ayında dün açıklanan temmuz enflasyonunun "bir miktar" altında kalacağını söyledi.
Nebati dün akşam katıldığı A Para yayınında, "Bugün 2.37, önümüzdeki ay yani bu ağustos enflasyon bir miktar daha düşük olacak" dedi.
Nebati yüksek baz etkisinin devreye gireceği Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşe geçeceğini düşündüğünü ifade etti.
Enflasyon, dün açıklanan verilere göre Temmuz'da geçen yıla göre yüzde 79.6 ile beklentilerin altında artmasına karşılık 24 yılın yeni en yüksek tırmanışını kaydetti. Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2.37 arttı.
Enflasyon geçen yıl Kasım-Aralık ayları itibarıyla hızla yükselişe geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin indirilmesi talebi doğrultusunda TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından TL keskin değer kaybına başlarken enflasyon da bunun kısa bir süre ardından hızla tırmandı.
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