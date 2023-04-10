CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli?

Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:32
CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli?
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Şanlıurfa milletvekili adaylarından biri de Mahmut Tanal oldu. Mahmut Tanal'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MAHMUT TANAL KİMDİR?

Mahmut Tanal, 1 Ocak 1961’de Şanlıurfa Hilvan’ın Bahçecik Köyünde doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Keziban’dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu Programından sertifika aldı. Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı eğitimi ile Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyinin birlikte düzenlediği Türk Avukatlarının Aşamalı Eğitimi Programına katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği Üyesi oldu. 24.25.26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Tanal, İnsan Hakları İnceleme Komisyon Üyesidir. 

ÖZEL YAŞAMI

Mahmut Tanal, iki çocuk babasıdır.


Mahmut Tanal milletvekili adayı CHP Şanlıurfa

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