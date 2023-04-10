CHP Ordu Milletvekili adayı Seyit Torun kimdir? Seyit Torun kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:29

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:31

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ordu milletvekili adaylarından biri de Seyit Torun oldu. Seyit Torun'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SEYİT TORUN KİMDİR?

Seyit Torun, 1968 yılında Ordu Ulubey’de doğdu. Esnaf ve çiftçi bir ailenin çocuğu olarak ilk ve ortaöğrenimini Ulubey’de, lise öğrenimini Ordu’da tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni kazanmıştır. 1990 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuştur. 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Ulubey Belediye Başkanlığı’na gelmiş, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurup ve ticaret yaşamına adım atmıştır. Bu dönemde siyasal etkinliklere devam eden Torun, CHP Ordu İl Başkan Yardımcısı oldu. 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerinde de iki dönem üst üste Ordu Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Belediye Başkanlığı süresince Yerel Yönetimler ile ilgili Almanya ve Hollanda’da çeşitli çalışma ve incelemelerde bulunmuştur. 2015 Milletvekili Genel Seçimi’nde 25. Dönem Ordu Milletvekili seçilmiştir. 24 Ocak 2016 tarihi itibariyle CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

ÖZEL YAŞAMI

Seyit Torun, evli ve bir çocuk babasıdır.