Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:36

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Adana milletvekili adaylarından biri de Orhan Sümer oldu. Orhan Sümer'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''CHP Adana Milletvekili adayı Orhan Sümer kimdir? Orhan Sümer kaç yaşında, nereli?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ORHAN SÜMER KİMDİR?

Orhan Sümer, 2 Mart 1963’te Adana’da doğdu. Kiremithane İlkokulu ve Yavuzlar Ortaokulu’nu bitirdikten sonra; Karşıyaka Atatürk Lisesi’nden mezun olarak iş hayatına atıldı. Genç yaşta ticari hayata atılan Sümer, akaryakıt istasyonu işletmeciliği petrol ürünleri ticareti ve inşaat taahhüt işleriyle uğraşmaktadır.

1987 yılında CHP Yüreğir İlçe Yönetim Kurulu’nda göreve başladığında henüz 24 yaşındaydı ve en genç üye olarak yönetici oldu. 1997 yılında Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği ardından 2001 yılında CHP Adana İl Başkanı olarak seçildi. 2004 yılında devrettiği il başkanlığı bayrağını, 2011 yılında delegelerin isteği ve desteğiyle yeniden devraldı. 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimde, CHP yönetiminden uzun süre uzak kalan Seyhan ve Karataş ilçe belediyelerinin yeniden kazanılmasında ve partinin bayrağının dikilmesinde büyük emek verdi. Sümer, 1997 yılından itibaren, üst üste sekiz dönem kurultay delegeliği yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Adana Ticaret Odası Üyeliği, Adana Atlı Spor Kulübü Üyeliği, Adana Demirspor Kulübü Üyeliği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticiliği ve üyeliği bulunan Sümer’in çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde de imzası bulunmaktadır.

27. Dönemde Adana Milletvekili seçilen Sümer, CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesidir.

ÖZEL YAŞAMI

Orhan Sümer, evli ve iki çocuk babasıdır.