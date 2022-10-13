CHP 'Sansür Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor

İktidarın 'dezenformasyon yasası' olarak tanımladığı sosyal medya yasasının en çok tartışılan 29'uncu maddesi TBMM'de kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yasa teklifini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması durumunda hemen Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapacaklarını açıkladı.

ANKA
13 Ekim 2022 Perşembe, 19:05
CHP 'Sansür Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor
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Kamuoyunda ‘Sansür Yasası’ olarak bilinen "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 29'uncu maddesi bugün Meclis'te kabul edildi. 

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu ekleniyor ve bu suçu işleyenlere 1 ila 3 yıl ceza verilecek.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’ndan geçen 'Sansür Yasası' ile ilgili “Biz son ana kadar uzlaşma aramaya devam edeceğiz; geçerse Anayasa Mahkemesi’ne yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz” dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise “Bu, Türkiye'yi karanlık bir tünele sokar, tünele girmeden tekrar uyarıyoruz, aradığımız şey uzlaşıdır” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 29'uncu maddesi kabul edildi. Düzenleme ile Türk Ceza Yasası'na (TCK) "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi.


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