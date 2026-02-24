CHP, seçim vaatlerinin ön tanıtımına hazırlanıyor: ‘Engellenirse en üst perdeden tepki gösteririz’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin seçim çalışmaları için oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde politika kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda çalışma hayatındaki, çevre politikalarındaki, enerji ve teknoloji konusundaki sorunlara CHP’nin çözüm önerilerine ilişkin çalışmaları ele alındı.

CHP’nin bu çalışmalarının toplamını gelecek hafta pazartesi günü partinin genel merkezinde yapacağı bir toplantı ile kamuoyuna duyuracağını belirten parti kurmayları “Vaatlerimizin ön tanıtımı gibi bir tanıtım toplantısı olacak. Politika kurulu başkanlarımız şu ana kadar ekonomide, uyuşturucuyla mücadelede, sağlıkta, tarımda, kadına şiddetle mücadelede ve daha birçok başlıkta ülkenin sorunları için ne çözüm düşündüğümüzü gösteren basın açıklamaları yapmıştı. Genel başkanımız bunların hepsini toparlayan, başlıklar halinde duyuran bir toplantı düzenleyecek. Politika kurulu başkanlarımız da kurul üyeleriyle orada olacak. İktidar kadrolarımızı ve ileride seçim vaatlerine dönecek politikalarımızın bir ön gösterimini yapacağız” dedi.

Tanıtım toplantısı için “Milletle Birlikte Milletin Emrinde” teması seçildi.

‘REKLAMLA ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Geride kalan hafta sonunda CHP lideri Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarımsal destekler üzerinden yaptığı tartışmalara değinen kurmaylar, iktidarın artık pek çok konuda “muhalefete yanıt vermek zorunda kaldığını” söyledi. Konuyu deprem konutları için çekilen reklam filmleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “panolu iftar yemeği” üzerinden örneklendiren kurmaylar “Herkes ülkenin sorunlarını konuşuyor. İşler iyi gitmiyor. İnsanlar şikayetçi ve artık bunu geçiştiremiyorlar. Erdoğan da cevap vermek zorunda kalıyor. Türkiye’de şu an iktidarda çözüm üretme üzerine bir anlayış yok. Bu yüzden deprem konutlarını reklam filmiyle anlatmaya çalışıyorlar. İftara reklam panosu koyuyorlar. Reklamla algı yaratmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

‘EN ÜST PERDEDEN TEPKİ GÖSTERİRİZ’

Öte yandan kurmaylar; Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanması sonrası başlayan CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na ziyaretlerin engelleneceği tartışmalarını da değerlendirdi. Son yapılan açıklamalara göre geçen hafta “bakan değişimi ve idari değişikliklerden izin sorunu yaşandığının belirtildiğini” anımsatan kurmaylar “Bu hafta sorunun kalmayacağı söylenmişti. O yüzden bundan sonra sorun olacak mı göreceğiz” dedi.

Yeni haftada da İmamoğlu’na ilk ziyareti CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu gerçekleştirdi. Buna karşın tutuklularla görüşmenin zorlaştırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacığı kulislerini yorumlayan kurmaylar “Erdoğan belediye başkanlığı döneminde tutukluyken şiir kaseti çıkartmıştı. Her gün ziyaretçileri oluyordu. Bırakın siyasi ziyaretleri her türlü ziyaretçisi oluyordu. Hiçbir özgürlüğü kısıtlanmamıştı. Şimdi bir başkasına eziyet etmesi, esir muamelesi yapması kabul edilemez. İmamoğlu’nun görüşmelerini, çalışma ortamını kısıtlama girişimi olursa, buna en üst perdeden tepki gösteririz” ifadelerini kullandı.