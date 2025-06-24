CHP seçimlerde çok adaya karşı değil, yerel seçimdeki gibi seçmeni adayında birleştirmeye odaklanıyor: Hedef seçmenle ittifak

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yürütmek için kurulan aday ofislerinin icra kurulunda yer alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ofislerin çalışma düzenini ve İmamoğlu’nun adaylık kampanyasını Meclis’te buluştuğu bir grup gazeteciye anlattı. Geçmiş dönemlerden ders çıkaran bir kampanya süreci yürüteceklerini vurgulayan Tezcan, 6’lı masa ve 2024 yerel seçimlerini örnek gösterdi. Muhalefetin 6’lı masa sürecinde tek bir aday altında toplanmaya çalıştığını belirten Tezcan, yerel seçimlerde ise her partinin kendi adayını çıkarttığını ve çok adaylı bir yarış yaşandığını anımsattı. CHP’nin de çok adaylı bir yarışta Türkiye İttifakı söylemiyle partileri değil, seçmenleri birleştirmeye çalışan bir dil kullandığını vurgulayan Tezcan, İmamoğlu’nun kampanyası için de benzer bir yöntem kullanacaklarını aktardı.

Burada kritik olanın seçmene karşı kullanılacak dil olduğunu söyleyen Tezcan, “Bizim yarışımız iktidarla. En hassas olacağımız nokta muhalefetin birbirini hırpalayan bir dilden uzak olması” dedi.

‘BİRÇOK PARTİNİN ADAYI OLMASINDA YARAR VAR’

Çok adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ihtimalini değerlendiren Tezcan, diğer partilerin aday çıkarmaması için bir çabaya girmeyeceklerini belirtti. Tezcan “CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu. Muhalefet tek adayla çıksın, diğer partilerin genel başkanları aday olmasın gibi bir yol haritamız yok. Birçok partinin adayı olmasında yarar var. Böylece söylem zenginliği olur” dedi. Tezcan, seçimin ikinci tura kalması ihtimalinde ya da ilk turda bir adayın öne çıkması halinde seçmenin bir adayda birleşebileceğini belirtti. 6’lı masa dönemindeki gibi partilere Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık ya da milletvekilliği teklif etme gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Tezcan “Pozisyon dağıtmaya yönelik değil, daha organik ittifaklar olmalı” dedi.

OFİSLER NASIL ÇALIŞACAK?

Öte yandan Tezcan, adaylık ofislerinin Ankara’da Parti Okulu binasında, İstanbul’da da il başkanlığında çalışmalarına başladığını aktardı. Tezcan’ın anlattıklarına göre; ofisler CHP’nin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti üyelerinin dışında akademisyenler, gönüllü gençler, alanında uzman isimler ve iletişimcilerden de destek alarak bir çalışma yürütecek. İmamoğlu tutuklu olduğu için adayı halkla buluşturan kadrolar, bu ofislerde görev alacak. İmamoğlu’nun sesinin duyurulması için destek vermek isteyen her partiden siyasetçiye ofislerin kapısı açık olacak. Ofis, yaz dönemi boyunca hükümet programına çalışacak. 81 ilde yurttaşlarla, meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalar gerçekleştirecek. Hükümet programı çalışması ekim-kasım döneminde tamamlanarak kamuoyuna açıklanacak. Adaylık ofislerinde ayrıca kamu yönetimi, sivil toplum örgütlenmesi, hukuki yönetim, ve mali idare gibi bölümler de olacak. Ofislerin tüm bu bölümleriyle “İmamoğlu seçildiğinde ne yapacak? Türkiye’nin sorunlarına ne çözümler getirecek?” sorularına yanıt verilecek.