CHP: Seçmen listenize bakın
CHP kurmayları bu hafta partinin kendi içinde elindeki verileri değerlendireceğini, buna göre haftaya toplu aday açıklamalarına devam edeceklerini belirtiyor.
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CHP'nin merakla beklenen İzmir ve Çankaya gibi yerlerdeki adaylarının açıklanmasının ay sonuna kalabileceği belirtiliyor.
Parti kurmayları; bugün askıdan inen seçmen listeleri için örgütlerin itirazlara başlayacağını aktardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise seçmenlere çağrı yaptı.
Seçmen listelerinin saat 17.00’de askıdan
ineceğini anımsatan Çiftci, “Bulunduğunuz apartmandaki seçmen listesini,
kendinizin ve ailenizin seçmen kaydını kontrol etmediyseniz 17 Ocak Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar muhtarlıklardan veya YSK’nın internet sitesinden kontrol edebilir, gerekli itirazları yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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