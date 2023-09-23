CHP Siirt İl Kongresi'nde yumruklar konuştu: 2 gözaltı
CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 2 kişi gözaltına alındı.
Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.
Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı. Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.
Polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi, 2 kişiyi gözaltına alındı.
Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda oy verme işlemi sürüyor.
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