CHP, ‘Şimdi iktidar zamanı’ sloganıyla 39. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştiriyor: CHP’de kurultay günü

CHP’nin üç gün sürecek 39. Olağan Kurultayı, “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla bugün başlayacak. Kurultayın ilk gününde partinin 17 yıl sonra yenilemeyi hedeflediği programı delegelerin oylarına sunulacak. Delegeler isterse program metninde değişiklik için kurultay divanına önerge verebilecek. Bugün ayrıca partinin tüzüğünde de bazı değişiklikler yapılacak. Parti kurmayları bu kapsamda CHP’nin seçimlere yönelik hazırladığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisleri’ne daha kurumsal bir kimlik kazandırılacağını ve bunun için tüzüğe geçici bir madde konulmasının düşünüldüğünü belirtiyor. CHP, bu şekilde Gölge Kabine’yi partinin Merkez Yönetim Kurulu’ndan ayırmayı hedefliyor.

‘İKTİDARA ÖZEL’ GEÇİCİ MADDE

Kurmaylar yeni Gölge Kabine yapılanmasıyla ilgili “Parti dışından da destek aldığımız bir yapılanma olacak. Sadece Gölge Bakanlar değil; yardımcıları, yan kadroları da olacak. Genel Başkanımız da kurultay sonrası ofislerin başına geçecek. Ofislerde iki haftada bir düzenli toplantılar yapmayı planlıyor. Ofislerle ilgili tüzük maddesinde ‘Bu madde parti iktidarına kadar geçerli olur’ gibi bir ifade de ekleyeceğiz. Yani aday ofisleri sadece CHP iktidar olana kadar tüzükte kalacak. Sonrasında çıkarılacak” diyor.

İKİ GÜN İKİ KONUŞMA

CHP lideri Özgür Özel ise, kurultay sürecinin iki gününde iki ayrı konuşma yapacak. Özel’in bugün yeni parti programını kısaca açıklayan, CHP’nin iktidar vizyonunu anlatan bir konuşma yapacağı belirtiliyor. Sonrasında ise genel başkan yardımcıları programla ilgili kendi alanlarında sunumlar yapacak. Özel, yarın da CHP genel başkanlarının geleneksel selamlamalarıyla başlayan kurultay konuşmalarından birini gerçekleştirecek. Konuşmasında genel başkanlığıyla geçen iki yılı değerlendirecek. Hem yerel seçim başarısından hem partiye süren operasyonlardan söz edecek. Özel ayrıca parti içi tartışmaları geride bırakma, gelecek dönem için mücadele vurgusu da yapacak.