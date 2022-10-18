CHP, Sivas'ta Belediye Başkanları Çalıştayı düzenleyecek

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

CHP, 21-23 Ekim tarihleri arasında Sivas’ta 240 belediye başkanının katılımıyla Belediye Başkanları Çalıştayı düzenleyecek.

Çalıştayda, kış döneminde yurttaşların ekonomik yükünü hafifletecek önlemler konuşulacak. Geçen yıl CHP’li belediyelerin uyguladığı “Kara Kış Fonu” gibi projelerin bu yıl da sürdürülmesi konuşulacak. Başkanlar işbirliği halinde yapabilecekleri projeleri değerlendirecek. Bunun yanında başkanlar kampta CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonları da ele alacak. Ayrıca yaklaşan genel seçimler de kampın bir diğer gündemi olacak. CHP’nin kampına Kılıçdaroğlu başkanlık edecek.

Öte yandan CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, son dönemde CHP’li belediyeleri hedef alan açıklamalar ve operasyonlara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde su ücretlerine AKP’li üyelerin yüzde 50 indirim teklifinin kabul edilmesine ilişkin konuşan Torun, “Belediyeler su temininde, evlere pompalanmasında ve arıtma tesislerinde elektrik kullanır. Belediyelerin kullandığı elektriğe sadece 9 ayda yüzde 200 zam yapan bu iktidar. ASKİ’nin bir yıllık elektrik maliyeti 650 milyon liradan 2.3 milyar liraya çıkmış ve Ankara’da maliyetinin altında fiyat su veriliyor. Buna rağmen fiyatı yarıya indirelim diye Meclis’ten karar alıyorlar. Sadece siyasi çıkar için ASKİ’yi iflas ettirmek istiyorlar” yorumunu yaptı.

"GERİ ADIM ATMAYIZ"

İçişleri Bakanlığı’nın CHP’li belediyelere yaptığı operasyonları da değerlendiren Torun, şunları kaydetti:

“Saray’dakine de söylüyoruz: Belediyelerimize saldırarak o koltuktaki ömrünü uzatamazsın. Müfettişler belediyelerimizden çıkmıyor. Fotoroman Süleyman belediyelerimizde suç uydurmaya çalışıyor. Başkanlarımız görevden alınıyor, algı operasyonları yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar tek bir belediye başkanımıza bir santim geri adım attıramazlar.”