CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 23:37

Güncelleme: 17.05.2023 - 23:37

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak; Türkiye’nin Risk Primi, Kısa Vadeli Dış Borcu, Dolar Kuru, Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Gerçek İşsiz Sayısı grafiklerini de eklediği paylaşımında şunları dile getirdi:

“An itibariyle ekonomide durum: Seçim öncesi 500'ün altına düşen risk primi yeniden 700 baz puana yaklaştı. Bu, dışarıdan alınan her bir dolar borcun üzerine faiz olarak ekleniyor. Türkiye dışarıya, bir hafta önceye göre artık çok daha fazla faiz ödüyor.

Borç demişken… Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu, ilk 3 aylık dönemde 13 milyar dolar arttı. 161 milyar doların üzerine çıktı. Bu bir rekor! Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor.

Döviz dengemiz açık veriyor, kısa vadeli dış borç artıyor. Merkez Bankası da vatandaş kredi kartıyla nakit çekmesin, altın almasın diye faiz artıran düzenlemeler yapıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, paramız pul olmaya devam ediyor.

Bu işten faiz lobileri, dolar baronları kazanıyor, milletin payına da işsizlik ve hayat pahalılığı düşüyor. Bu yılın ilk 3 ayında; İşsiz sayısı bir önceki 3 aya göre 719 bin kişi artmış. 8 milyon 564 bin kişiye ulaşmış. Bu dünyada 96 ülkenin nüfusundan fazla.

Türkiye için karar ver! Yoksulluk kader değildir, işsizlik kader değildir, Böyle devam etmesin diyorsan, 28 Mayıs'ta, Sandıkta, Oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu'na...”