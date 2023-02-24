CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'RTÜK’ün hukuk müşaviri, TELE1 dosyasından muhalefet şerhini çıkardı'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 18:26

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 18:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, RTÜK’te görevli hukuk müşaviri hakkında skandal bir açıklamada bulundu. İddiaya göre müşavir, TELE1’e verilen ekran karartma cezasının ardından mahkemeye sunulan dosyadan CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın koyduğu muhalefet şerhini çıkardı.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın da bugünkü yazısında dile getirdiği iddia hakkında Öztrak, barolara çağrıda bulundu.

Öztrak, şunları söyledi:

"Beceriksizlikleri ifşa olmasın, eleştiri yapılmasın diyerek sosyal medyayı kararttılar. Gençlerin bir araya geldiği Ekşi Sözlük sorgusuz sualsiz erişime kapatıldı. Yetmedi TELE1 RTÜK, eliyle karartıldı. Halk Tv’ye FOX Tv’ye cezalar yağdırıldı. O da yetmedi RTÜK’ün hukuk müşaviri TELE1 ile ilgili dosyayı mahkemeye gönderirken, RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın muhalefet şerhini çıkardı. Mahkemeye eksik dosya gönderdi. O hukuk müşaviri derhal görevden alınmalıdır. Baroları da o hukuk müşaviri ile ilgili göreve davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

İktidarın sansür aygıtı RTÜK bir karara imza atarak TELE1 ekranlarını “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün kararmasına karar vermiş, oyçokluğu ile alınan kararın gerekçesi olarak, TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Ayrıntılar’ programına konuk olarak katılan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisi gösterilmişti.