CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan AKP'ye HÜDA PAR tepkisi! Gaffar Okkan'ı hatırlattı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 20:08

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 20:08

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Kürt-İslamcı kimliği ile bilinen partinin temsilcilerinin terör örgütü Hizbullah’a ilişkin sözlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dair tespitlerine kadar birçok tartışmalı tarafı bulunuyor.

"HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu da geçmişte yaptığı bir açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.

ÖZTRAK'TAN TEPKİ

İttifak kararına bir tepki de CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztrak şunları kaydetti:

Yıllarca koalisyonlara etmedik laf bırakmadılar ama şimdi paçaları tutuştu. HÜDA PAR’la, Koalisyon yapacaklar. Biz bunların masasında dört parti var, diye biliyorduk. Meğerse masanın altında gizli ayaklar da varmış. Teşbihte hata olmaz. Bunlar yakında Bekârlığa Veda Partisini de siyasi parti sanıp, masalarına ayak yapmaya kalkarlarsa kimse şaşırmasın. Kimin kimle iş tutacağı, koalisyon yapacağı elbette bizi ilgilendirmez. Ama ‘bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.’

Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ı kalleşçe katleden, İslamcı Feminist yazar Konca Kuriş’i domuz bağıyla öldüren; Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım’ı, gazeteci Halit Güngen’i infaz eden terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar durumları vahim. Siyasetçi gömleğini akşam nerede çıkardıysa, sabah da aynı yerde giymelidir ama ahlak gömleğini çıkaran, üzerine başka hiçbir gömleği giyemez. Hadi Erdoğan’ı anladık. Bahçeli’ye ne demeli? Bahçeli bu saatten sonra şehit Ali Gaffar Okkan’ın adını ağzına nasıl alabilecek? Sinan Ateş’in katillerine tek kelime edemediği gibi Ali Gaffar Okkan’ın katillerine de mi sessiz kalacak? Şehit Polis Memurumuz Atilla Durmuş’un aziz hatırasından, hiç utanmayacak mı? Polis memuru Atilla Durmuş, rahmetli Sağlık Bakanı MHP’li Osman Durmuş’un yeğeniydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın da koruma memuruydu. O gün Atilla Durmuş, beş arkadaşıyla beraber şehit edildi. Bahçeli şimdi bunu nasıl içine sindirecek? Allah aşkına, bu nasıl bir savrulmadır? Milletimiz, kimin ne olduğunu görmüştür. Notunu da vermiştir. Şimdi bu kifayetsizlere, tasdiknamelerini vermeye sıra gelmiştir.

"KAZANAN MİLLET İTTİFAKI OLACAK"

14 Mayıs sıradan bir seçim değildir. 14 Mayıs’ta kişiler oylanmayacak. Farklı anlayış ve zihniyetler oylanacak. Tercih; ‘Saray’ diyenlerle, ‘Millet’ diyenler arasında yapılacak. Bir tarafta ‘kibir’ ve ‘nobranlık’ diğer tarafta ‘tevazu’ ve ‘nezaket’ oylanacak. Bir tarafta ‘saraya sadakat’ diyenlerle diğer tarafta ‘devlette liyakat’ diyenler oylanacak. Bir tarafta, ‘kul hakkını iştahla’ yiyenlerle diğer tarafta, ‘öksüz ve yetim hakkını’ savunanlar oylanacak. Bir tarafta, ‘burnuna pudra şekeri çeken’ saray yanaşmalarıyla diğer tarafta, ‘işsiz, güvencesiz milletin evlatları’ oylanacak. Bir tarafta, ‘kaynaklar beşli çetelere’ diyenlerle diğer tarafta, ‘kaynaklar milletimize’ diyenler, oylanacak. Bir tarafta, ‘SADAT gibi, paramiliter gruplara sırtını yaslayanlar’ diğer tarafta ‘sırtını milletine yaslayanla’ oylanacak ve 14 Mayıs’ta kazanan demokrasimiz olacak. Kazanan Millet İttifakı olacak. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu olacak.”

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2001'de, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürülmüş, saldırıda Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş hayatını kaybetmişti.

Gaffar Okkan'ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Saldırının faillerinden Suat Çetin "yeniden yargılama" sonucu 28 Ocak 2019'da tahliye edilmiş, böylece cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmamıştı.