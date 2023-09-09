CHP Sözcüsü Öztrak: Sezgin Tanrıkulu'nun ifadeleri kabul edilemez

Yayınlanma: 09.09.2023 - 21:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 21:03

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TV100'de katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Öztrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.

NE OLMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezgin Tanrıkulu hakkında, TV100 isimli kanalda yayınlanan bir programda yapmış olduğu yorumlarından dolayı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma başlattı.