CHP Sözcüsü Öztrak: "Sözünü tutmayana bu topraklarda ne denir?"

24 Ekim 2021 Pazar, 11:06

Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğunu, “CHP iktidarında Yeni Kurumlar, Yeni Kurallar ve Yeni Kadrolarla bu potansiyeli hayata geçireceklerini” belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Türkiye’yi içine düştüğü bu karanlık girdaptan çıkaracağız. Milletimizin kaybettiklerini biz telafi edeceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak!” dedi.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomi ile ilgili olarak şunları belirtti:

“TÜRKİYE EN BÜYÜK 20 EKONOMİ ARASINA 1990’DA GİRDİ”

Türkiye, 1990’da dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdi. Eylül 1999’da da küresel sistem için en önemli 20 ülke arasında kabul edilerek, G-20 ligine üye oldu. Tüm bunlar olurken AK Partinin esamesi bile okunmuyordu. Erdoğan, “2023’de ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz” diyerek, 10 yıl önce millete söz verdi. Bu sözünü partisinin seçim beyannamelerine yazdı. Yetmedi, devletin Kalkınma Planına bunları yazarak millete verdiği sözleri resmi hedef haline getirdi.

“İLK 20’DEN DÜŞÜYORUZ”

Türkiye, 2018’de Erdoğan Şahsım Hükümeti kurulmadan hemen önce Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olmaya devam ediyordu. Ancak 2023’e 2 yıl kala, bıraktık ilk 10’u, Türkiye en büyük 20 ekonomi liginden bile düştü. Bu acı gerçek, Hazine ve Maliye Bakanı'nın da katıldığı IMF-Dünya Bankası’nın Ekim 2021 toplantıları için hazırlanan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’yla tüm dünyaya ilan edildi.

“TABLO AÇIK: TÜRKİYE ERDOĞAN ŞAHSIM HÜKÜMETLERİ ELİNDE TEPETAKLAK ÇAKILDI”

Daha da kötüsü, aynı raporun tahminlerine göre gelecek yıl 2022’de, küresel sıralamada bir basamak daha gerileyerek, 22. sıraya düşeceğimiz anlaşılıyor. Tablo açık. Erdoğan Şahsım Hükümeti elinde Türkiye tepetaklak çakıldı.

“BU TABLO ERDOĞAN’IN ESERİ”

Ne demiş Ziya Paşa: “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz; Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde…” Erdoğan’ın eseri ortada ama hala sıkılmadan “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda ulaşacağız” diyor. Peki sözünü tutmayana bu topraklarda ne denir?

“TÜRKİYE’Yİ BU GİRDAPTAN ÇIKARACAĞIZ”

Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın. Bu pespaye düzeni değiştirmek için acil ve adil bir seçimle Erdoğan’ı evine göndermek gerekiyor. Yeni kadrolar, yeni kurumlar, yeni kurallar dediğimiz “3 Yeni” ile ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanacağız. Türkiye’yi içine düştüğü bu karanlık girdaptan çıkaracağız. Milletimizin kaybettiklerini biz telafi edeceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak!