CHP Sözcüsü Yücel'den, iktidara çok sert 'casusluk' yanıtı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından, Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında açılan "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yücel, "casusluk" soruşturmasına ilişkin, "Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bu çirkin iftiralarınızla yıpratma ve itibarsızlaştırma çabanızdan elinizde kalan kocaman bir sıfır olacak! Cumhuriyet Halk Partisi’nden casus çıkmaz, casus arıyorsanız önce kendi içinize bakacaksınız" açıklamasını yaptı.

"ŞİMDİ DE YENİ İFTİRALARIN PEŞİNDELER"

Yücel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu hırsızlıkla suçladılar olmadı, yolsuzlukla suçladılar tutmadı, terörle ilintilendirmeye çalıştılar, delil bulunamadı. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar iftira atarlarsa atsınlar hiçbiri Ekrem Başkan’ı halkın gönlünden silmeye yetmez. Ekrem başkanın kendisine isnat edilen suçlardan birer birer beraat ederek özgürlüğüne kavuşması ihtimali birilerini öyle korkutmuş ki şimdi de yeni iftiraların peşindeler.

Hiçbir suça, hiçbir iftiraya, hiçbir iddianameye sığdıramadıkları Ekrem İmamoğlu’nu adeta vatan hainliğiyle suçlayıp, 86 milyonun gözünde casus ilan edemezler. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bu çirkin iftiralarınızla yıpratma ve itibarsızlaştırma çabanızdan elinizde kalan kocaman bir sıfır olacak! Cumhuriyet Halk Partisi’nden casus çıkmaz, casus arıyorsanız önce kendi içinize bakacaksınız."