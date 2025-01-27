CHP Sözcüsü Yücel: Tuzaktan ve kumpastan medet uman AKP iktidarına ilk sandıkta son vereceğiz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma üzerine "İktidarını kaybedeceği korkusu ve kaygısıyla her türlü kirli oyundan, tuzaktan ve kumpastan medet uman AKP iktidarına ilk sandıkta son vereceğiz" açıklaması yaptı.

CHP Sözcüsü Yücel: Tuzaktan ve kumpastan medet uman AKP iktidarına ilk sandıkta son vereceğiz
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:56

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu sabah düzenlediği basın toplantısındaki "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle ilgili soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Resmi X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Yücel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, 'CHP’li belediyeler aleyhine ısmarlama rapor yazsın diye' dosya dosya gezdirilen bilirkişi ile ilgili açıklamaları yargının içler acısı halini ve AKP iktidarının meşruiyetini kaybettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Yücel, "Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında daha basın toplantısı bitmeden soruşturma açılması ise iktidarın gözünü ne kadar kararttığını göstermiştir. Bedeli ne olsun haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. İktidarını kaybedeceği korkusu ve kaygısıyla her türlü kirli oyundan, tuzaktan ve kumpastan meden uman AKP iktidarına ilk sandıkta son vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, hakkındaki davada bilirkişi olan Satılmış Büyükcanayakın için "Heybedeki turbun adı Satılmış Büyükcanayakın" demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısının hemen ardından “bilirkişiyi hedef gösterme” iddiasıyla resen soruşturma başlattı.



Etiketler: #Deniz Yücel #Ekrem İmamoğlu #Satılmış Büyükcanayakın

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