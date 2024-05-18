CHP ‘tematik’ mitinglerine bugün İstanbul Saraçhane’den başlayacak

Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.05.2024 - 04:00

Bu kapsamda CHP, bugün saat 13.00’te Saraçhane’de olacak.

Mitinglere 26 Mayıs günü Ankara Tandoğan’da emeklilerle devam edeceklerini vurgulayan partililer, “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” dedi.

Kurmaylar başka mitinglerin de zamanı gelince ilan edileceğini söyledi.

