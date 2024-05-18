CHP ‘tematik’ mitinglerine bugün İstanbul Saraçhane’den başlayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, farklı grupların sıkıntılarını gündeme getirmek için yapacağı “tematik” mitinglere bugün İstanbul Saraçhane meydanında atanmayan öğretmenler ile laik ve çağdaş eğitim isteyen ailelerle başlayacak.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00
CHP ‘tematik’ mitinglerine bugün İstanbul Saraçhane’den başlayacak
Abone Ol google-news

Bu kapsamda CHP, bugün saat 13.00’te Saraçhane’de olacak.

Mitinglere 26 Mayıs günü Ankara Tandoğan’da emeklilerle devam edeceklerini vurgulayan partililer, “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” dedi.

Kurmaylar başka mitinglerin de zamanı gelince ilan edileceğini söyledi.


CHP haberleri Miting haberleri Saraçhane haberleri

İlgili Haberler

CHP'li Özgür Çelik'ten Saraçhane'ye çağrı: 'Bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz'

CHP'li Özgür Çelik'ten Saraçhane'ye çağrı: 'Bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz'
DEVA'da toplu istifa: Belediye başkan adayı CHP'ye katıldı

DEVA'da toplu istifa: Belediye başkan adayı CHP'ye katıldı
CHP'li Üzgel'den Bakan Fidan'a 'atama' tepkisi

CHP'li Üzgel'den Bakan Fidan'a 'atama' tepkisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı
Kobani Davası kararı: İktidardan ilk yorum: 'Birilerini memnun etmese de...'

Kobani Davası kararı: İktidardan ilk yorum: 'Birilerini memnun etmese de...'
Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…

Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…
Denizli Büyükşehir Belediyesi kafelerinde yeni dönem: Alkol satışı oy çokluğuyla kabul edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi kafelerinde yeni dönem: Alkol satışı oy çokluğuyla kabul edildi
Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser

Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser
AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale

AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale
Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…

Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…