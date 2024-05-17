CHP'li Özgür Çelik'ten Saraçhane'ye çağrı: 'Bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde İstanbullulara çağrı yaptı. Yarın düzenlenecek 'İstanbul Buluşması'na yurttaşları davet etti.
CHP 18 Mayıs günü Saraçhane meydanında 'İstanbul Buluşması' düzenleyecek. Buluşmanın gündem maddeleri ise atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, yeni eğitim müfredatından endişe duyanlar, laik eğitim isteyen ve çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep eden yurttaşlar olarak belirlendi.
Hazırlıkların devam ettiği Saraçhane meydanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eğitimden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş buluşma öncesi yurttaşlara seslendi.
"İSTANBUL'DAN TÜRKİYE'YE SES OLUYORUZ"
Özgür Çelik burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Miting hazırlıklarımız devam ediyor. Atanmayan öğretmenler için, mülakata son demek için, eğitimde şiddete dur demek için, çağ dışı müfredata hayır demek için, öğretmenlerimizin saygınlıklarının ve itibarlarının korunması için Genel Başkanımız sayın Özgür Özel ile bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz. İstanbul'dan Türkiye'ye ses oluyoruz. Mitingimiz yarın saat 13'de Saraçhane Meydanı'nda..."
CHP'li Özgür Çelik'ten Saraçhane'ye çağrı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 17, 2024
'Bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz'
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