CHP toplantısında 'ihanet' suçlaması

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

150 kadar davetlinin katıldığı toplantıda konuşmacılar birbirlerini suçladı.

CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, “Yerel seçimlerde AKP’ye, İYİ Parti’ye çalışanlar yarın bu partide tekrar aday olacaklar” dedi.

CHP PM üyesi Ali Abbas Ertürk ise “Onlar bırakın aday olmayı, partinin önünden bile geçemeyecekler” diye konuştu.

