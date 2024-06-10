CHP toplantısında 'ihanet' suçlaması
CHP Samsun 2. İl Danışma Kurulu Toplantısı dün Atakum’da gerçekleştirildi. İl başkanı Mehmet Özdağ’ın yönettiği ve basına kapalı yapılan toplantıda kazanılamayan büyükşehir belediyesi ile diğer 16 ilçede CHP’nin neden başarısız olduğu konusu tartışıldı.
150 kadar davetlinin katıldığı toplantıda konuşmacılar birbirlerini suçladı.
CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, “Yerel seçimlerde AKP’ye, İYİ Parti’ye çalışanlar yarın bu partide tekrar aday olacaklar” dedi.
CHP PM üyesi Ali Abbas Ertürk ise “Onlar bırakın aday olmayı, partinin önünden bile geçemeyecekler” diye konuştu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- Oyuncu Gamze Özçelik evlendi
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı