CHP toplantısında 'ihanet' suçlaması

CHP Samsun 2. İl Danışma Kurulu Toplantısı dün Atakum’da gerçekleştirildi. İl başkanı Mehmet Özdağ’ın yönettiği ve basına kapalı yapılan toplantıda kazanılamayan büyükşehir belediyesi ile diğer 16 ilçede CHP’nin neden başarısız olduğu konusu tartışıldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00
CHP toplantısında 'ihanet' suçlaması
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150 kadar davetlinin katıldığı toplantıda konuşmacılar birbirlerini suçladı.

CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, “Yerel seçimlerde AKP’ye, İYİ Parti’ye çalışanlar yarın bu partide tekrar aday olacaklar” dedi.

CHP PM üyesi Ali Abbas Ertürk ise “Onlar bırakın aday olmayı, partinin önünden bile geçemeyecekler” diye konuştu.


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