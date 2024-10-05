Ünal Karaman: Konya'da birçok okulda yabancı öğrenci sayısı Türk öğrenci sayısını geçti

Yayınlanma: 05.10.2024 - 10:35

Güncelleme: 05.10.2024 - 10:35

İYİ Parti Konya Milletvekil Ünal Karaman, Konya'daki birçok okulda yabancı öğrenci sayısının Türk öğrenci sayısını geçtiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Karaman, konuyla ilgili hazırladığı soru önergesinde, "Devletimizin okullarında Türk çocukları adeta 'azınlık' durumuna düşürülmektedir. Türk öğrencilerin gelişimini olumsuz etkileyen ve eğitimin kalitesini düşüren bu uygulama, nesillerimize etki edecek çok ciddi bir hatadır. Türk kültürüne ve Türk milli eğitim sistemine büyük zarar veren bu uygulamadan dönülmesi milli devletimizin geleceği için zorunluluktur" dedi.

Karaman, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

Ekim 2024 itibariyla Konya ilimiz genelinde kaç yabancı uyruklu öğrenci Bakanlığınıza bağlı okullarda eğitim görmektedir?

Bakanlığınıza bağlı okullarda eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin geldikjleri ülkelere göre dağılımı nedir?

Konya genelinde yabancı uyruklu öğrencilerin oranının okulun toplam mevcudunun %50'sinden fazla olduğu okul sayısı kaçtır?

Konya genelinde yabancı öğrencilerim toplam okul mevcudunun yarısından fazla olduğu okulların isimleri nelerdir?

Bu okulların toplam mevcutları kaçtır, buralarda eğitim gören yabancıların uyruklara göre dağılımı nasıldır?

Mevcudunun %80'inden fazlası yabancı öğrencilerden oluşan okullarda Türk öğrencilerin yaşadığı/yaşayabilecekleri zorluklarla ilgili olarak Bakanlığınız bir çalışma yapmış mıdır?

Bakanlığınız, okul mevcudunun %80'lerini geçen yabancı uyruklu öğrencilerin seyrekleştirilmesiyle ilgili bir planlama yapmakta mıdır?

Türk kültürüne ve Türk milli eğitim sistemine büyük zararlar veren bu uygulamalar ne gerekçe ile Bakanlığınızca devam ettirilmektedir?

Türk okullarında Türk çocuklarını adeta azınlık durumuna düşüren bu uygulamardaki ısrarınızın sebebi nedir?