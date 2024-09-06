CHP, tüzük değişikliğine son şeklini verdi, eklenen yeni detaylar delegelerin oylarına sunulacak

Yayınlanma: 06.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüzük değişikliği çalışmaları için dün son kez tüzük komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Parti üye ve örgütlerinin, milletvekillerinin, parti meclisi üyelerinin ve eski genel başkanların önerileriyle taslak metne son şeklini verildi. Komisyonun son halini verdiği metin bugün saat 10.00’da ATO Congresium’da başlayacak program ile CHP delegelerinin oylarına sunulacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açılış konuşması yapacak. Kurultayın divan başkanlığını da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in yapacağı öğrenildi.

BASINA KAPALI OLACAK

Sonrasında tüzüğün delegeler tarafından tartışılması, bazı maddeler üzerine önerge vererek değişiklik talep edilmesi ve metnin oylanması süreci basına kapalı şekilde yapılacak. Kurultayın ikinci günü program çalışmalarına başlanacak. Bu kapsamda yarın program çalışması usulü belirlenecek. “demokrasi ve adalet”, “sosyal refah”, “kapsayıcı kalkınma” ile “dış politika ve güvenlik” ana başlıklarında kurulacak masalarda alanında uzman kişiler CHP delegeleriyle bir araya gelecek.

CHP’nin gölge kabine üyeleri ve milletvekilleri de masa çalışmalarına dahil olacak. Program çalışmasının son gününde ise CHP’nin küresel konulardaki sorunlara getirebileceği sorunlar ele alınacak. Dünyada aşırı sağın yükselişi, sosyal refah, artan eşitsizlikler, kalkınma, dış politika ve ulusal güvenlik gibi konular Sosyalist Enternasyonel’den gelecek üyelerin de katkısıyla değerlendirilecek.

CHP’nin tüzük çalışmaları kapsamında ilk taslak metin geçen hafta cuma günü partilerle paylaşılmıştı.

ÖNERGELER BEKLENİYOR

Milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri ile yapılan toplantılarda taslak metinin en çok eleştiri alan maddeleri ön seçim yöntemleri ve genel merkeze verilen aday belirleme kontenjanı oldu.

Önseçim ve kontenjan konularında itiraz olan yerlerde ilgili kurultayda bazı delegelerin oy vermesi bekleniyor. İlk taslağa göre yönetimin milletvekili kontenjanını yüzde 5’ten 15’e çıkartmak istediğini söyleyen bazı vekiller ve PM üyeleri, “Metin bu şekliyle kurultaya gelirse genel merkez 90 vekili istediği gibi belirleyebiliyor. Hatta Siyasi Partiler Kanunu’ndaki yetkiyi kullanırsa bu sayı 120’ye çıkabilir. O zaman ön seçim yapmanın da anlamı olmaz” eleştirisini getiriyor. Belediye başkanlıklarının ve milletvekillerinin dönem sınırı için geriye dönük de olarak dönem sınırı getirilmesi, mevcut genel başkanın kendi isterse aday olması ve diğer adaylar arasında da imza kavgasını bitiren yüzde sınırlamaları gibi önerilerin parti içinde destek gördüğü söyleniyor.

ÖNSEÇİM ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, tüzük komisyonunun son toplantısının ardından sosyal medya hesabından “Örgütlerimizin görüş ve önerileriyle şekillenen tüzük taslak metni komisyon üyelerimiz tarafından oy birliğiyle kabul edildi” paylaşımını yaptı. Toplantı sonucu önseçim ve genel merkez kontenjanıyla ilgili maddelerde ufak bir değişikliğe gidildiği öğrenildi. Bu kapsamda genel merkez kontenjanının yüzde 5’i gençlik kollarının tavsiyesine, yüzde 5’i kadın kollarına ve yüzde 5’i de Meclis grubunda ihtiyaç duyulacak meslek gruplarındaki isimlere ayrılacak. Her yöntemle yapılan önseçimin sonucuna kesin olarak uyulacağı tüzüğe de yazılacak. Buna göre; önseçim hâkim denetiminde yapılırsa genel merkez kontenjanı Siyasi Partiler Yasası’na göre yüzde 5 olacak. Örgüt denetiminde yapılırsa yüzde 15 olacak. Kontenjanın kullanımında illere göre sınırlar olacak. Böylece kontenjanın tamamının bir yerde kullanılmasının önüne geçilecek. Önseçimin detayları tüzük değişikliği yapıldıktan sonra yönetmeliklerle netleşecek ve illere göre değişecek.