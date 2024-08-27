CHP Tüzük Komisyonu, çalışmalarına bugün devam edecek: Tüzükte adaylık olacak mı?

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:58

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:33

CHP Tüzük Komisyonu, bugün partinin genel merkezinde ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda parti üyeliği, ön seçim ve parti kongreleriyle ilgili önerilerin konuşulması bekleniyor. Bu kapsamda üyeleri daha aktif hale getirecek bir üyelik tanımının yapılması; il kongrelerinin iki yıldan üç yıla çıkartılması değerlendiriliyor. Bu hafta tüzük konusunda bir taslak metnin çıkabileceğini söyleyen partililer “Ön seçim konusunda da parti içinde farklı değerlendirmeler var. Yapılması gerektiğini herkes söylüyor ancak sıkıntıları da biliniyor. Bazı yerlerde ön seçim olumlu sonuç vermiyor. Buna karşı ne tedbirler alabiliriz hepsini değerlendireceğiz” diyor. Tüzük değişikliğiyle birlikte “Yeni tüzükte cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemiyle ilgili bir madde olacak mı?” tartışmaları da yapılıyor. Daha önce kamuoyunda tartışılan “Adayı tüm parti üyeleri belirlesin” gibi öneriler üzerinden konuyu değerlendiren il başkanları Siyasi Partiler Yasası nedeniyle bu maddenin yazılmasının “hukuksal olarak da zor olacağını” aktarıyor. Bazı başkanlar, “Siyasi Partiler Kanunu üyelerin adayı seçmesine izin vermiyor. ‘Cumhurbaşkanı adayını Meclis’te grubu bulunan siyasi parti grupları ya da 100 bin imza toplayanlar gösterebilir’ deniyor. Ayrıca partinin birçok organı var ve bunlar yerine sadece adayın parti üyeleri tarafından seçilmesi doğru olmaz. Böyle bir şey olursa genel başkanının, parti yönetiminin de tüm üyeler tarafından seçilmesi önerilebilir” değerlendirmesini yapıyor.

‘ARAŞTIRMALARA BAKILABİLİR’

Bunun dışında aday belirleme yöntemiyle ilgili “Yerel seçimlerde olduğu gibi örgüt denetiminde ön seçim yapılsın. Bütün üyelerin seçtiği kişiyi tek aday gösterelim” gibi Siyasi Partiler Yasası’nın getirdiği engellere çözüm olacak öneriler de sunuluyor. Ayrıca yine yerel seçimler örnek gösterilerek “Kamuoyu yoklamalarında öne çıkan bir isim aday yapılabilir. Yerel seçimde çok fazla araştırma, anket ve ölçümle belirlediğimiz adaylar olmuştu. Benzer bir yöntem kullanılabilir” ihtimali de konuşuluyor.