CHP Uşak'ta kongre heyecanı: Başkanlığa Sevinç Soyer Yazgan seçildi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 22:52

Güncelleme: 08.10.2023 - 22:52

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kongrede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimini kaybettiklerini, sorumluların gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Seçmende CHP'ye yönelik tepkinin olduğunu kaydeden Bakan, "Hemen komşu ilimiz Manisa'da 4 belediyemiz var. Eğer CHP'de bir değişim olmazsa Manisa'da 4 belediyeyi alamayız. Eğer şu an CHP'de bir değişim olmazsa Adana, Mersin, Antalya, Kırşehir, İstanbul riskte arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise genel seçimlerin ardından sağlıklı bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sadece Genel Başkan mı sorumluydu? Liste belirlerken masanın başında olanlar, istediği adamı milletvekili yapanlar, halkın sesine o zaman kulak vermeyip şimdi halk bunu istiyor deyip değişim istiyorlarsa biz bunu istemiyoruz. Değişim, köklü bir değişimle olur. Değişim dediğiniz şey adını devrim koyacak kadar bir değişim olur. 'Tüzüğü ve yönetmeliği değiştirelim' diye yıllardır söylüyoruz. Demokratik ve devrimci bir tüzük yapmazsak, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Atatürk solculuğunu merkeze koymazsak, sağcı aday seviciliğinden vazgeçmezsek, ön seçim olmazsa olmazımız olmadığı zaman 2,3,4 hatta 7 dönem milletvekilliği yapanlar olduğu sürece bu partide değişimden bahsedemeyiz."

Konuşmaların ardından Sevinç Soyer Yazgan ile Asım Ersoy Özen'in listeleri oylandı. Geçerli oyun 167'sini alan Sevinç Yazgan, CHP Uşak İl Başkanı oldu. Özen'in listesi ise 126 oyda kaldı.

Kongreye CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de katıldı.