CHP üyeleri ‘SaBıKa Holding’ broşürü davasında hakim karşısına çıktı... Atalar: ‘CHP’nin siyasi faaliyetlerinin yargılanması’

Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:46

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:46

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve “paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği” ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı “SaBıKa Holding” başlıklı broşürü dağıttıkları gerekçesiyle CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Burak Kaan Kavşut, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Can Deniz Çıtak ile CHP üyeleri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi Refik Ata Sevdik, Merve Babahan, Ezgi Çakır hakkında “Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaretten” açılan davanın ilk duruşması, Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü.

SANIKLAR: ERDOĞAN, SOYLU, BAĞIŞ...

Davanın iddianamesinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Bakan Egemen Bağış, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan, dönemin Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, dönemin Yargıtay üyesi Tekmen Savaş Nemli, dönemin İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ise mağdur sıfatıyla yer aldı.

‘GİDİNCE GÖZALTINA ALINDIĞIMIZI ÖĞRENDİK’

Duruşmada, sanıklar ve avukatları CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Davut Sarp Furkan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Ezgi Çakır, “Partimizin tanıtımını yapmak için Cebeci’de stant açmıştık. Polisler poşetin içindeki ürünleri incelemek istedi biz de verdik. Genel Merkez’in çıkarttığı broşürler vardı; parti rozetleri, üye formları, kalemler vardı. Biz de polisler ile gördük bunları. Ardından kontrol sağlandıktan sonra polisler ‘Emniyet’e çay içmeye’ davet ettiler. Emniyet’e gidince gözaltına alındığımızı öğrendik” dedi. Çakır’ın ardından savunmasını yapan Can Deniz Çıtak ise broşürleri ilk kez iddianamede görüdüğünü ve bu dava nedeniyle Türk yurttaşlığının kabul edilmediğini belirtti.

‘BROŞÜR HAKKINDA DA YASAK KARARI YOKTUR’

Sanık avukatlarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, “Broşür dağıtılmadığı için bir suç unsuru teşkil etmemektedir. Broşür hakkında da yasak kararı yoktur ancak Emniyet görevlileri ‘yasaklı broşür’ demiştir. Broşürde yer alan ve suç olarak isnat edilen ‘tek adam rejimi’ ifadesi ile kastedilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte bir kişinin hem cumhurbaşkanı hem de siyasi parti başkanı olmasıdır” dedi. Avukat Çağlar Çağlayan ise broşür hakkında farklı illerde yargılanan ve hepsinden de beraat kararı çıkan dosyalar olduğunu vurgulayarak, Sezgin Baran Korkmaz, Soylu, Korkmaz’ın uçağını kullanan Bağış ve Yıldırım’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

‘KORKMAZ’IN YARGILANMA EVRAKLARINI DOSYAYA KAZANDIRACAĞIZ’

Erdoğan’ın avukatı da “Sanıkların özellikle Gençlik Kolları’nda üst düzey yönetici olmalarından dolayı broşürden haberdar olmamaları mümkün değildir. ‘Yargı ve hükümetin başı bir araya gelmiş kara para aklayanı koruyor’ ifadesi bile müştekinin onur ve şerefini zedeleyici mahiyettedir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz” savunmasını yaptı. Hakim, mütalaanın hazırlanması için bir sonraki duruşmayı 13 Mayıs’a erteledi. Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, “Bu yargılama CHP’nin siyasi faaliyetlerinin yargılanmasıdır. Yapılan yargılama hem gençlerin hem de siyasi partilerin örgütlenme hakkına hem de siyasi partilerin faaliyetlerine karşı yapılmış bir yargılamadır. Biz Sezgin Baran Korkmaz’ın hem Amerika’da hem Türkiye’de yargılanması ile ilgili evrakları dosyaya kazandırıp, bu holding ile ilgili broşürde yazılan her şeyin nasıl doğru olduğunu anlatmak adına dosyaya gerekli bilgileri sunacağız” dedi.