CHP, üyesi bulunmayan mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:04

CHP'nin bir süre önce başlattığı Karadeniz ve İç Anadolu Masası'nın çalışmaları sonucunda, 24 ildeki 1264 mahallede yeni üye kaydı yapıldı. CHP'nin Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, partinin Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz masalarının çalışmaları devam ediyor.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya bağlı olarak 24 Aralık 2021'de kurulan Karadeniz Masası'nın çalışmaları sonucu, 12 ilde, CHP üyesi olmayan mahalle sayısı yüzde 47'lik azalışla 1500'ten 799'a düştü.

Böylece Kastamonu'da 405 olan üye bulunmayan mahalle sayısı 82'ye, Zonguldak'ta 36'dan 11'e, Karabük'te 86'dan 37'ye, Bartın'da da 34'ten 15'e geriledi.

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Faaliyet Raporu'na göre, 12 Nisan 2022'de kurulan İç Anadolu Masası kapsamındaki 12 ilde ise CHP üyesi olmayan mahalle sayısı yüzde 25'lik azalışla 2 bin 277'den 1714'e düştü.

Buna göre Kayseri'de 122 olan üye bulunmayan mahalle sayısı 8'e, Niğde'de 32'den 9'a, Nevşehir'de 45'ten 14'e, Aksaray'da 75'ten 28'e, Karaman'da da 50'den 29'a geriledi.

Faaliyet Raporu'na göre, böylece, üyesi bulunmayan 24 ildeki toplam 1264 mahallede yeni üye kaydı yapıldı.

DOĞU MASASI ÇALIŞMALARI

CHP'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde parti teşkilatlarını güçlendirmek, oy oranını arttırmak amacıyla geçen yıl kurduğu Doğu Masası da çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Erzurum gibi illerde çalışmalarını yoğunlaştıran Doğu Masası, özellikle son 6 aylık dönemde yeni üyeler için katılım törenleri düzenledi.

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Faaliyet Raporu'na göre, bu kapsamda, 21 Haziran 2022'de Mardin'de CHP'ye yeni katılan 1000 üyeye rozetleri takıldı.

Şanlıurfa Viranşehir'de 22 Haziran 2022'de düzenlenen törenle 1200, Hakkari'de 15 Eylül 2022'deki törenle 600, Van'da 16 Eylül 2022'de düzenlenen törenle 800, 18 Eylül 2022'de ise Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle 750 yeni üye partiye katıldı.