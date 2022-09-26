CHP ve İYİ Parti arasında 'masa tartışması' gündemden düşmüyor
CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak tatışmaları Meral Akşener’in bazı danışmanlarının paylaştığı mesajlarla tekrar gündeme geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, 2 Ekim’de yapılacak olan 6’lı masa toplantısı öncesi CHP ve İYİ Parti kanatlarından art arda gelen “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” açıklamaları sonrası iktidar kanadı “6’lı masa dağılıyor” tartışmalarını başlattı.
Süreç, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “6’lı masa hakkında konuşmayın” talimatı ve İYİ Parti’nin “tartışmalara girmeme” kararı almasıyla sakinleşti. Kılıçdaroğlu’nun, “Gerçekten benimle birlikte misiniz?” çıkışına CHP’nin tümünden “yanındayız” yanıtı geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in bazı danışmanlarının paylaştığı “Son noktayı Akşener koyar” mesajları ise “masa tartışmasını” yeniden gündeme taşıdı.
"ILIMLI VE KARARLI"
İki parti arasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren İYİ Partili kaynaklar ise 2019 yerel seçimleri öncesinde “Millet İttifakı’nın kuruluş sürecine” vurgu yapıyor. İYİ Partililer, seçime ortak aday ile girilecek illerin dağılımı konusunda iki partinin heyetleri arasında kimi zaman “iplerin kopma noktasına geldiğini” kaydediyor. İki liderin “ılımlı ve kararlı tutumuyla” sorunların aşıldığına dikkat çeken İYİ Partililer, “Sarsılmış ancak yıkılmamış” ittifakın seçimde kritik rol oynadığını İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde elde edilen başarının da bu “sürecin meyvesi” olduğunu, iki liderin “son süreçteki yaklaşımlarının 2019’la aynı yönde” olduğunu belirtiyor.
Kılıçdaroğlu’nun Benimle birlikte misiniz?” çıkışını da değerlendiren İYİ Partili kurmaylar, “Kemal Bey’in sözlerinin parti içine bir mesaj olduğunu CHP’liler de dile getiriyor” ifadelerini kullanıyor. “Kılıçdaroğlu’nun sözleri İYİ Parti özelinde yeni bir krize neden olur mu?” sorusuna ise İYİ Partili isimler, genel başkanların 2019 seçimlerindeki kararlılıklarına vurgu yaparak, “Altı siyasi partinin de parlamenter sisteme geçiş en önemli önceliği” yanıtını veriyor.
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