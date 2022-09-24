ORC Araştırma, 'Türkiye'nin en çok oy alan 3 partisi'ni paylaştı: Millet İttifakı farkı açıyor

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 10:36
<p>Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.</p>

Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara da bir yenisi eklendi.

<p>ORC Araştırma Şirketi, 17-21 Eylül 2022 tarihlerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre en çok oy alan ilk 3 parti ve oy oranlarını açıkladı.</p>

ORC Araştırma Şirketi, 17-21 Eylül 2022 tarihlerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre en çok oy alan ilk 3 parti ve oy oranlarını açıkladı.

<p>CHP ise yüzde 24,8 oy oranına sahip olurken sırayı yüzde 19.4 ile İYİ Parti takip etti.</p>

CHP ise yüzde 24,8 oy oranına sahip olurken sırayı yüzde 19.4 ile İYİ Parti takip etti.

<p>33 ilde toplam 6190 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarınında AKP yüzde 30,6 oy aldı.</p>

33 ilde toplam 6190 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarınında AKP yüzde 30,6 oy aldı.

<p>Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın yüzde 44,2 oy oranına sahip olduğu görüldü. </p>

Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın yüzde 44,2 oy oranına sahip olduğu görüldü. 

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