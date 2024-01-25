CHP ve İYİ Parti, İsveç'in NATO üyeliğini nasıl değerlendirdi?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 05:52

İsveç’in NATO üyeliği önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda AKP, MHP ve CHP’nin oylarıyla kabul edildi. CHP’nin Meclis’teki Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı, partisinin İsveç’in NATO üyeliğine verdiği desteğe ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

‘NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ’



Meclis’te verdikleri desteğin “NATO’nun genişleme stratejisi” kapsamında olduğunu belirten Salıcı, “NATO’nun askeri açıdan güçlenmesi, siyasi gücünün artması ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimsemesi konunun temel sorularıdır. Siyasi işbirlikleri kurarken uzun vadede yönümüzü doğru belirlemek gerekir. Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bulunduğu bir ittifakın kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarında katedeceği yolun gerisinde kalmanın maliyetini hesap etmemiz gerekir. Biz barış ve istikrar ortamını bozan her türlü tehdide karşı NATO’nun caydırıcı gücünü önemsiyoruz. NATO’nun yeni üyelerin katılımıyla genişleme politikasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İsveç’in terörle ilgili politikalarını eleştiren Salıcı, “Türkiye aleyhine faaliyet gösteren çeşitli terör örgütleri İsveç’in ve birçok benzer ülkenin demokratik sistemindeki boşluklardan yararlanıyor. İsveç NATO üyesi olduğunda NATO’nun terörle mücadele kapsamındaki yükümlülüklerine de dahil edilecektir” dedi.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’



İsveç’in PKK ve FETÖ terör örgütlerine bakışına da değinen Salıcı, “İsveç, PKK’yı bir terör örgütü olarak tanıyor fakat FETÖ’yü tanımıyor. Bu konuyu sorduğumuzda iktidardan da bir cevap alamadık” dedi. İsveç’in hem PKK hem de FETÖ’ye üye teröristleri Türkiye’ye iade taleplerine yanıt vermediğini belirten Salıcı, “İsveç’ten toplam 69 kişiyi talep etmişiz; bunların 32’si terörden, 37’si adli suçlardan istenmiş. Sadece bir kişi iade edilmiş” ifadelerini kullandı. Salıcı, İsveç’in NATO üyeliğinden sonra yapacakları yasa değişikliklerinin kâğıt üstünde kalmaması için sürecin de takipçisi olacaklarını belirtti.

‘KAÇ TERÖRİST VERİLDİ?’

Teklife “Hayır” oyu veren İYİ Parti’nin Dış Politikalar Başkanı Naci Cinisli, AKP’nin son derece tutarsız bir politikası olduğunun altını çizerek “Süreç çok yanlış yürütüldü. Teknik anlamada daha alt seviyeden görüşmeleri yapan bir ekip olmalıydı” dedi. Cinisli, “Bizim NATO’ya ve genişleme politikalarına saygımız var. Ancak İsveç’ten herhangi bir garanti alınmadı. Bu sürece onay veren tüm partilere şu soruları yöneltiyorum: Kaç terörist istedik, kaçı verildi? Ülkemiz için son derece üzücü olmuştur. Ülkenin onuru kırılmıştır. Milli çıkarlar korunmamıştır” ifadelerini kullandı.