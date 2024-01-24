Son dakika... İsveç'e NATO vizesi çıktı, ABD'den F-16 satışına ilişkin açıklama geldi: Kilit rol kongrede!

Son dakika haberi... Meclis'te İsveç'e NATO çıkmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan F-16 açıklaması geldi. ABD'nin Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini desteklediği vurgulanan açıklamada 'kilit rol' olarak kongre işaret edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 21:46
Son dakika... İsveç'e NATO vizesi çıktı, ABD'den F-16 satışına ilişkin açıklama geldi: Kilit rol kongrede!
Abone Ol google-news

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


ABD haberleri F-16 haberleri isveç haberleri NATO haberleri

İlgili Haberler

Türkiye, İsveç'i onayladı: ABD'den F-16 açıklaması geldi

Türkiye, İsveç'i onayladı: ABD'den F-16 açıklaması geldi
Yarın Türkiye'yi ziyaret edecek: Masada Gazze, İsveç, F-16 var

Yarın Türkiye'yi ziyaret edecek: Masada Gazze, İsveç, F-16 var
ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı: Desteğimiz sürüyor

ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı: Desteğimiz sürüyor

En Çok Okunan Haberler