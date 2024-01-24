Son dakika... İsveç'e NATO vizesi çıktı, ABD'den F-16 satışına ilişkin açıklama geldi: Kilit rol kongrede!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 21:46

Güncelleme: 24.01.2024 - 21:53

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...