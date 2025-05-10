CHP, yaz döneminin planlamasını yapıyor: Öncelik erken seçim

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 07:21

Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için her hafta farklı bir ilde miting düzenleyen CHP’de, 19 Mayıs’ta yapılacak büyük İzmir Mitingi’ne odaklanıldığı görülüyor. İzmir sonrası yaz dönemi boyunca AKP’nin kalesi olarak gördüğü Bayburt, Erzurum, Kayseri gibi illerde de miting düşünüldüğünü belirten CHP kurmayları, “ara seçim” tartışmalarıyla ilgili “Öncelik mitinglerle erken seçimi zorlamak. Ara seçim sadece konuşulan bir ihtimal” diyor. CHP’liler İmamoğlu için yürütülen imza kampanyasını ve onun adına açılacak Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri’ni de çok önemsiyor.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için mitinglerini sürdüren CHP lideri Özgür Özel, bu kapsamda bugün saat 12.00’de Van Kent Meydanı’nda olacak. Sonrasında il ziyaretlerine devam edecek olan Özel, Soma maden faciasının yıldönümü nedeniyle 13 Mayıs’ta Manisa’da olacak. CHP, 19 Mayıs’ta da İzmir’de büyük bir miting gerçekleştirecek.

İzmir’deki mitingin büyük bir mesaj da olacağını vurgulayan CHP kurmayları, ondan sonraki sürecin henüz planlama aşamasında olduğunu belirtiyor. CHP lideri Özel’in “Sokaklarda olmaya devam edeceğiz” vurgusuna gönderme yapan kurmaylar, Yozgat ve Konya’da yaptıkları gibi AKP’nin kalesi olarak görülen illerde yaptıkları mitinglere devam etmeyi düşündüklerini aktarıyor. Bu kapsamda Bayburt, Erzurum, Kayseri gibi illerde mitingler yapılabileceği belirtiliyor. Özel’e Sözcü TV yayınında sorulan “ara seçim” formülüne ilişkin de konuşan kurmaylar “Öncelik sürdürdüğümüz mitinglerle iktidarı erken seçime zorlamak” vurgusunu yapıyor.

ARA SEÇİM SENARYOLARI

Ara seçimin ise partide uzun süredir farklı senaryolarla konuşulan bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Bu ihtimalin İmamoğlu tutuklanmadan önce de konuşulduğunu anımsatan CHP’liler “İki şekilde ara seçim için zorlanabilir. Ya büyükşehirlerdeki milletvekillerinin istifasıyla ara seçim için gerekli olan 30 milletvekili sayısına ulaşılır ya da sadece bir ilde ara seçim yapılması sağlanır. 30 milletvekiline ulaşılırsa, seçim kararı için Cumhur İttifakı’nın Meclis’te desteği gerekir. Onlar bu destekten kaçarsa, sandıktan da kaçıyorlar demektir ve bunun siyasi bir bedeli olur. Ancak anayasa değişikliği konuşulan bir dönemde muhalefetin milletvekili sayısının azalması da riskli olur” yorumlarını yapıyor. Tek ilde yapılacak bir ara seçimi de değerlendiren parti kaynakları “Tüm vekilleri CHP’li olan bir il yok. Ama bir şekilde ara seçim imkanı sağlanırsa, Ekrem Bey’in milletvekili olarak cezaevinden çıkması sağlanabilir. Ancak ortada Can Atalay örneği varken bu ne kadar gerçekçi olur, bilemeyiz” diyor. Partililer yine de Özel’in belirttiği gibi “her ihtimalin düşünüldüğünü” söylüyor.

KAMPANYA VE OFİSLER

CHP’de parti örgütleri de İmamoğlu için yürütülen imza kampanyasını ve ilerleyen dönemde açılacak Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri’ni önemsediklerini belirtiyor. Bu kapsamda bazı il başkanlarının şimdiden farklı illerde açılacak ofisler için yer baktığı söyleniyor. Ankara’daki ofisin CHP Parti Okulu’nun olduğu yerde açılacağı kaydediliyor. İmza kampanyasında yaklaşık 15 milyon imzaya ulaşan CHP, İzmir mitingi öncesi bu sayıyı çok daha fazla artırmak istiyor.