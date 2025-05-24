CHP'ye Bursa mitingi öncesi 'afiş' engeli: Talep reddedildi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 25 Mayıs Pazar günü Bursa'da gerçekleştireceği miting için billboardlara afiş asma talebi, hiçbir gerekçe gösterilmeden TMSF tarafından reddedildi.

Sözcü'nün haberine göre, CHP’li Canan Taşer, yaşananları yalnızca bir billboard sansürü olarak değil, daha geniş çaplı bir susturma politikasının parçası olarak değerlendirdi.

“YAPILAN DARBEYİ, MİLLETİN GÜCÜYLE PÜSKÜRTECEĞİZ”

CHP’li Taşer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''25 Mayıs Pazar günü genel başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz “millet İradesine sahip çıkıyor” mitingimizle alakalı il başkanlığımızın ücretini ödemek üzere billboardlarda reklam verme talebi maalesef ki TMSF eliyle reddedilmiştir. Bu engelleme milli iradeye, demokrasiye, insanların haber alma özgürlüğüne ve demokratik katılımlara vurulan bir darbedir. Biz bu darbelere alışığız.

19 Mart’ta nasıl ki millet iradesine yapılan darbeyi milletin gücüyle püskürttüysek yine aynı şekilde Pazar günü kent meydanında yüzbinler olarak toplanıp hem genel başkanımızın yanında olacağız. Haksız ve hukuksuz bir şekilde adaletin artık a’sından bir bahsedemediğimiz bu ülkede hukuksuz bir şekilde tutuklu olan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yoldaş olacağız.''