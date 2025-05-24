CHP'ye Bursa mitingi öncesi 'afiş' engeli: Talep reddedildi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 25 Mayıs Pazar günü
Bursa'da gerçekleştireceği miting için billboardlara afiş asma talebi, hiçbir
gerekçe gösterilmeden TMSF tarafından reddedildi.
Sözcü'nün haberine göre, CHP’li Canan Taşer, yaşananları
yalnızca bir billboard sansürü olarak değil, daha geniş çaplı bir susturma
politikasının parçası olarak değerlendirdi.
“YAPILAN DARBEYİ, MİLLETİN GÜCÜYLE PÜSKÜRTECEĞİZ”
CHP’li Taşer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''25 Mayıs Pazar günü genel başkanımız Sayın Özgür Özel’in
katılımıyla gerçekleştireceğimiz “millet İradesine sahip çıkıyor” mitingimizle
alakalı il başkanlığımızın ücretini ödemek üzere billboardlarda reklam verme
talebi maalesef ki TMSF eliyle reddedilmiştir. Bu engelleme milli iradeye,
demokrasiye, insanların haber alma özgürlüğüne ve demokratik katılımlara
vurulan bir darbedir. Biz bu darbelere alışığız.
19 Mart’ta nasıl ki millet iradesine yapılan darbeyi
milletin gücüyle püskürttüysek yine aynı şekilde Pazar günü kent meydanında
yüzbinler olarak toplanıp hem genel başkanımızın yanında olacağız. Haksız ve
hukuksuz bir şekilde adaletin artık a’sından bir bahsedemediğimiz bu ülkede
hukuksuz bir şekilde tutuklu olan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na
yoldaş olacağız.''