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CHP'ye 'Kurultay' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan esas ve usul yönünden itiraz!

CHP'ye 'Kurultay' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan esas ve usul yönünden itiraz!

26.06.2025 13:18:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'ye 'Kurultay' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan esas ve usul yönünden itiraz!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine esas ve usul yönünden itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine esas ve usul yönünden itiraz etti.

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