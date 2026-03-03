CHP’ye soruşturma konusu olan bağışlar, AKP’ye hayır işi görülüyor

İktidar CHP’li belediyelere yüklenmeyi sürdürüyor. Belediyelere yapılan operasyonların bir ayağı da, ‘bağışlar’ noktasında gerçekleşiyor. Belediye Kanunu ile belediyelere hak olarak verilen bağış alma eylemi, kimi zaman soruşturma konusu olabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde soruşturmaya yol açan bağışlar, AKP yönetimindeki belediyelerde hayır işi olarak görülüyor. Kuşadası ve Edirne gibi birçok belediyede de benzer olaylarda, alınan bağışların yandaş gazetelerce ‘rüşvet’ olarak yorumlandığı kaydedildi.

‘TÜRKİYE’DE BAĞIŞ ALMAYAN BELEDİYE YOK’

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. Esen, “İBB iddianamesi başta olmak üzere belediyelere yapılmış bağışların da soruşturma konusu yapıldığı ve doğrudan suç unsuru olarak değerlendirildiği görülmektedir. Oysa Belediye Kanununa göre belediyeler bağış/yardım alabilirler. Belediyelerin gelir bütçelerinde bu amaçla özel kalem bulunmaktadır” dedi. Türkiye’de “yardım ve bağış kabul etmeyen belediye olmadığının” altını çizen Esen, “Bu bağlamda belediyenin önemli bir hizmetinden yararlanan kişi/kuruluşların bağış yapmaya davet edilmeleri olağan, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Belediyelerin aşevi işletmeleri veya iftar çadırları gibi tesislerin giderlerinin büyük bölümünün bağışlarla karşılandığı herkesçe bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

‘OLAYLARI ÜLKE GERÇEĞİNDEN KOPMADAN DEĞERLENDİRMEK GEREKİR’

Önemli olan noktanın bağışların belediye hesabına yatırılıp yatırılmadığı olduğuna dikkat çeken Esen, “Olayları değerlendirirken ülke gerçeklerinden kopmamak, bunları gözardı etmemek gerekir” değerlendirmesini yaptı. Esen, açıklamasının sonunda CHP Genel Merkezi’ne çağrı yaparak “Bağış/yardım almaları konularının CHP Genel Merkezince ele alınması; bu bağlamda belediyelerin bağış alma/kabul etme usul ve esaslarının açıklığa kavuşturulması ve uygulama birliği sağlanması, Cumhur İttifakına bağlı belediyelerdeki bağış uygulamalarının da gündeme getirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir” diye konuştu.