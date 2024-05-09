CHP, yeni kazandığı belediyelerde iyi hizmetleri ortaklaştırmak için çalışıyor: Amaç markalaşmak
Parti kurmayları Kent Lokantası, Halk Kart, Halk Süt gibi CHP’nin yönettiği tüm belediyelerde uygulanabilecek hizmetleri yaygınlaştıracaklarını belirtti.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), hafta başında Özgür Özel başkanlığında yaptığı toplantıda “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nın sonuçlarını değerlendirdi. Bu kapsamda belediyelere bir tasarruf genelgesi gönderileceğini belirten parti kurmayları, “ Yasal mevzuatlara bakıyoruz. Bunu MYK’de de görüşüp değerlendirdikten sonra belediye başkanlarımıza göndereceğiz” bilgisini paylaştı. Bunun dışında belediye başkanlarına ileride Yılmaz Büyükerşen başkanlığında kurulan koordine birimiyle eğitimler yapılacağını aktaran partililer, “Bu şekilde CHP’li belediyelerin halka dönük hizmetlerin tekleşmesini ve bilinirliğinin artmasını sağlayacağız. İlk kez kazandığımız çok sayıda belediye var. 300’e yakın yeni belediye başkanımız var. Neyin başarılı uygulandığı konusunda onları bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.
ORTAK İSİMLER OLACAK
Yönettikleri belediyelerdeki
bazı hizmetleri ortak hizmetle
“markalaştırmak” istediğini söyleyen
kurmaylar, “Çok bilinir bir örnek
olarak söylersek, mesela bir belediye
İstanbul’daki gibi Kent Lokantası
uygulamasını yapmak istiyor.
Bunu uygulayan belediyenin aynı
isimde uygulamasını sağlayacağız.
Genellikle belediyeler hangi
bölgedeyse yaptıkları uygulamayı
oranın adıyla anıyor. Örneğin kart
çıkartıyorsa ‘Ege Kart, Marmara
Kart’ diyor. Biz isimleri, logoları,
yazı fontları bir marka gibi tek
tip hale getirmeyi düşünüyoruz.
Yani Halk Süt, Halk Kart gibi ortak
isimler olacak. İnsanların ‘Bu CHP’li
belediyelerin hizmeti” dediği isimler
olacak” dedi. Belediyelere yapılan
atamalarda liyakat konusundaki
uyarıların da sürdüğünü söyleyen
partililer şu değerlendirmeyi yaptı:
LİYAKAT UYARISI
“Eş, dost, akraba ataması
konularında çok hassasız. Kamuda
zaten uzun süre görev yapmış ve
üst düzey yönetici pozisyonunda
olan kişilerin de akrabaları başkan
seçildiği için mağdur olmasını
istemiyoruz. Asıl kriterimiz
liyakat. Burada kritik olan dışardan
atamalarda eş, dost atamasına dikkat
edilmesi.”
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