CHP, yeni kazandığı belediyelerde iyi hizmetleri ortaklaştırmak için çalışıyor: Amaç markalaşmak

Yayınlanma: 09.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2024 - 04:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), hafta başında Özgür Özel başkanlığında yaptığı toplantıda “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nın sonuçlarını değerlendirdi. Bu kapsamda belediyelere bir tasarruf genelgesi gönderileceğini belirten parti kurmayları, “ Yasal mevzuatlara bakıyoruz. Bunu MYK’de de görüşüp değerlendirdikten sonra belediye başkanlarımıza göndereceğiz” bilgisini paylaştı. Bunun dışında belediye başkanlarına ileride Yılmaz Büyükerşen başkanlığında kurulan koordine birimiyle eğitimler yapılacağını aktaran partililer, “Bu şekilde CHP’li belediyelerin halka dönük hizmetlerin tekleşmesini ve bilinirliğinin artmasını sağlayacağız. İlk kez kazandığımız çok sayıda belediye var. 300’e yakın yeni belediye başkanımız var. Neyin başarılı uygulandığı konusunda onları bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

ORTAK İSİMLER OLACAK



Yönettikleri belediyelerdeki bazı hizmetleri ortak hizmetle “markalaştırmak” istediğini söyleyen kurmaylar, “Çok bilinir bir örnek olarak söylersek, mesela bir belediye İstanbul’daki gibi Kent Lokantası uygulamasını yapmak istiyor. Bunu uygulayan belediyenin aynı isimde uygulamasını sağlayacağız. Genellikle belediyeler hangi bölgedeyse yaptıkları uygulamayı oranın adıyla anıyor. Örneğin kart çıkartıyorsa ‘Ege Kart, Marmara Kart’ diyor. Biz isimleri, logoları, yazı fontları bir marka gibi tek tip hale getirmeyi düşünüyoruz. Yani Halk Süt, Halk Kart gibi ortak isimler olacak. İnsanların ‘Bu CHP’li belediyelerin hizmeti” dediği isimler olacak” dedi. Belediyelere yapılan atamalarda liyakat konusundaki uyarıların da sürdüğünü söyleyen partililer şu değerlendirmeyi yaptı:



LİYAKAT UYARISI

“Eş, dost, akraba ataması konularında çok hassasız. Kamuda zaten uzun süre görev yapmış ve üst düzey yönetici pozisyonunda olan kişilerin de akrabaları başkan seçildiği için mağdur olmasını istemiyoruz. Asıl kriterimiz liyakat. Burada kritik olan dışardan atamalarda eş, dost atamasına dikkat edilmesi.”

