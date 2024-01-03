CHP yerel seçim çalışmalarına PM toplantısı ile devam edecek, ilçeler değerlendirilecek

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

Şehit haberleri sonrası yerel seçim çalışmalarına ara veren CHP, yarın yapacağı (PM) toplantısı ile aday belirleme sürecine kaldığı yerden devam edecek.

Şu ana kadar 300’ün üzerinde adayını açıklayan CHP’nin bu hafta da aralarında Mersin, Antalya, Adana, Kocaeli gibi büyükşehirlerin olduğu 150’ye yakın yerde adayını açıklaması bekleniyor. Partililer, İzmir ve Aydın’ın da yakın zamanda açıklanacağını aktarıyor.

Bu hafta yapılacak parti meclisi ve merkez yönetim kurulu toplantısında ilçe adaylarının da ele alınacağını belirten kurmaylar, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de artık ilçeler de değerlendirilmeye başlanacak. Buralardan da adaylar açıklanacak. Bu parti meclisi sonucu hemen hemen Türkiye’nin her yerine girmiş olacağız. Daha önce büyükşehirlerin ilçelerinden fazla aday açıklamamıştık. Şimdi Antalya, Mersin, Adana’da da aday açıklaması düşünülüyor. Ancak netlik parti meclisi sonrası ortaya çıkacak” bilgisini paylaştı.

Partinin bu hafta yapacağı toplantıda, fermuar yöntemiyle belirlemeyi hedeflediği belediye meclisi üyelikleri için ön seçim hedefini de parti meclisi’nde ele alması ve bu kapsamda bir karar alınması bekleniyor. Parti Meclisi toplantısı sonrasında da ocak ayında belediye meclisi üyelikleri için ön seçimlerin başlayacağı aktarılıyor.

SANDIK GÜVENLİĞİ ÇALIŞILIYOR

Öte yandan; kurmaylar Parti Meclisi toplantısıyla aynı gün askıya çıkacak seçmen listelerinin de ocak ayında detaylıca inceleneceğini belirtiyor.

Şu ana kadar 28 Mayıs ile 1 Ekim arasındaki değişikliklerin tarandığı belirtilirken, “Adres değişikliklerini ilçe örgütlerimize gönderdik. Şimdi yeni askılar gündeme gelecek. İtiraz yoluyla adres değişiklikleri olacak. Ocak ayında bu itirazları da yapacağız. Daha önce itiraz süresi bir gündü ama biz itirazla üç güne çıkarttık. Mayıs-Ekim arasında dört aylık zaman diliminde yaptığımız çalışmada seçmen hareketlerinin ağırlıklı olarak deprem bölgesinde olduğunu görüyoruz. Girişler ve çıkışlar oldu. Bir de büyükşehirlerden kasaba bölgelere bir adres değişikliği var” bilgisi paylaşıldı.

