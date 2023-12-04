CHP yerel seçimler için sahaya iniyor: 90 milletvekili sahada olacak

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

Edinilen bilgiye göre toplantıda, yerel seçim sürecinde vekillerin sahada yapacağı çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de yargı krizine ilişkin bir sunum yaptı. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, kamp sonunda gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Köksal, yargı krizine ilişkin partinin önümüzdeki süreçte nasıl bir adım atacağına ilişkin toplantıda yapılan değerlendirmeler ışığında bir karar vereceklerini belirtti.



Bugün itibarıyla yerel seçim için milletvekillerinin sahaya ineceğini söyleyen Köksal, “90 milletvekili arkadaşımız 40 ilde aday adayı olan arkadaşlarımızla mülakat yapacaklar. Sivil toplum örgütleri, örgütlerimiz ve kanaat önderleriyle görüşecekler” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidarın muhalefete aday açıklama çağrıları yaptığını anımsatan Köksal, “Şimdi Erdoğan’ın büyükşehirlerde bırakın kazanmayı CHP adayları karşısında daha az nasıl fark yerim diye aday belirlemeye evrildiğini görüyoruz. 31 Mart akşamı Erdoğan çok üzülecek. AKP’de olan belediyeleri de alacağız. Tarihi bir zaferle yerel seçimlerden çıkacağız” dedi.

PARTİDE FARKLI GÖRÜŞ

Öte yandan toplantıda bazı vekillerin İstanbul gibi illerde seçimin kazanılması için İYİ Parti ile işbirliğinin gerekli olduğunu anlattığı belirtilirken bazıları ise “İYİ Parti ile yapılacak bir ittifakın Kürt seçmeni rahatsız edebileceğini” söylüyor. Yine de İYİ Parti ile işbirliği yapmanın getirisinin fazla olacağını düşünenlerin ağırlıkta olduğu görülüyor. Parti yönetiminin de “Seçime kendimiz de girebiliriz. Ama herkesin kazandığı bir formülde, halkın faydasına olacak bir işbirliğine kimse ‘Hayır’ demez” görüşünde olduğu belirtiliyor.