CHP, yönetim kadrosunu genişletiyor: PM üye sayısı 80'e çıkıyor, MYK sayısı azalıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı kapsamında bugün parti programının yanı sıra tüzükteki bazı değişiklerin de oylaması yapılacak.

Parti kaynaklarının aktardığına göre; bu kapsamda CHP’nin en üst düzey yönetim organı olan 60 kişilik Parti Meclisi’nin üye sayısı 80’e çıkarılacak.

Parti kaynakları Parti Meclisi’ndeki 8 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu üyeliği kontenjanı 10’a yükseltilecek.

Kalan 52 kişilik üyelik de 70’e çıkartılacak. CHP kaynakları, bugün yapılacak değişiklikler sonrası pazar günü çarşaf liste yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi seçimlerinin 80 kişi için olacağını söylüyor.

MYK SAYISI AZALACAK

Bu kapsamda, partide MYK sayısı azalacak.