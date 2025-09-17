CHP yönetimi ‘Darbeye, kayyuma hayır’ sloganıyla olağanüstü kurultaya hazırlanıyor:

Kurultay davası 24 Ekim’e ertelenen CHP, 21 Eylül’de yapacağı olağanüstü kurultayın sloganını “Darbeye, kayyuma hayır” olarak belirledi. Parti kurmayları artık yapılacak il kongreleri ve olağanüstü kurultayla tüm tartışmaların geride kalacağını söylüyor.

Mahkemeden önceki yönetimi getirecek bir karar çıkması ihtimaline karşı yapılan “Kılıçdaroğlu gelirse 21 Eylül’de olağanüstü kurultayı yapmayacak” gibi tartışmaların da bu kararla geride kaldığını belirten kurmaylar “Artık CHP’yi yönetmek isteyen kim varsa, pazar günü aday olabilir. CHP’nin geleneği de budur” diyor.

KILIÇDAROĞLU'NA SESSİZLİK ELEŞTİRİSİ

Partide pek çok isim Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçteki sessizliğini de eleştiriyor. Kılıçdaroğlu’nun avukatının mahkeme sonrası yaptığı “Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz de yok” açıklamasını değerlendiren kurmaylar, “Olumlu ancak geç kalmış bir açıklama. Kemal Bey sessiz kalınca, yargının kararını beklediği yorumları yapıldı. Bu açıklamanın daha erken yapılması, daha doğru olurdu” diyor.

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanlığına polis müdahalesiyle girilmesi sürecinde de sessiz kalmasını eleştiren partililer “Sessizliği bizi üzdü. Milletvekillerine polis müdahale ederken, partisine sahip çıkan vatandaşlara biber gazı sıkılırken sessiz kalınması doğru olmadı. Umarız ki bundan sonra daha duyarlı, partiye sahip çıkan bir tutum içinde olur” değerlendirmesini yapıyor.

KARŞI LİSTE HAZIRLIĞI YOK

Öte yandan, CHP lideri Özgür Özel’in olağanüstü kurultayda yapılacak Parti Meclisi seçimlerinde mevcut üyelerde bir değişiklik önermesi beklenmiyor. Parti Meclisi’nin aynı listeyle delegeye sunulacağı, partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda da yine bir değişiklik düşünülmediği belirtiliyor. Ayrıca; 6 Nisan’da yapılan olağanüstü kurultayın Parti Meclisi seçimlerinde CHP lideri Özel’in listesine karşı Denge ve Dayanışma Listesi çıkaran CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’nın bu kurultay için herhangi bir liste hazırlığında olmadığı belirtiliyor.