CHP YSK Üyesi seçmen güvenliğine ilişkin Cumhuriyet'e konuştu: 'Ölenler yerine oy kulanılması mümkün ama...'

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:08

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:08

Geçtiğimiz günlerde, deprem felaketinde ailesini kaybeden 26 yaşındaki Yiğit, cansız bedenlerine ulaşılamayan anne ve babasının isimlerinin, hala seçmen kayıtlarında bulunduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Yiğit şu ifadeleri kullandı:

"Annemi ve babamı depremde kaybettim fakat enkazdan naaşları çıkmadığı için sistemde sağ olarak görünüyorlar. Kayıp durumunda olan birçok insan gibi deprem bölgesindeki naaşlar bulunamadığı durumlarda ölüm belgesi alınamıyor... Biz de gaiplik bekliyoruz şimdilik... Fakat bunun için de belli bir süre var; bize altı ay denildi. Yani her halükarda annem ve babam bu seçimde listelerde seçmen olarak görünecek. Başkasının onlar yerine gelip imza atarak oy kullanmadığından emin olmak için sandık başında bekleyeceğim gerekirse."

SEÇİMLERDE HİLE YAPILABİLİR Mİ?

Seçimlere kısa süre kala, seçmenler hayatını kaybeden ancak cansız bedenlerine ulaşılamayan yurttaşlar yerine oy kullanılarak hile yapılmasından endişeli.

Konuya dair Cumhuriyet'e konuşan CHP YSK Üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "Deprem bölgesinde hayatını kaybeden yurttaşların bir kısmı, yakınları tarafından, kayıt altına alınmadan, depremin il günlerinde defnedildi. Özellikle köyler ve kırsal alanlarda definler böyle gerçekleşti. Bunun yanında enkazların altından çıkarılamayanlar var. Bu insanlar nüfus kayıtlarında yaşıyor görünüyor. Bunu ortadan kaldırmanın yolu, yakınları tarafından bu yurttaşların öldüğüne dair beyanda bulunulması ve nüfusta işlem yapılması. Bu işlemi partilerin veya devletin yapması mümkün değil. Bunlar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar. Biz sadece oradaki il-ilçe örgütleri aracılıyla insanlara dokunarak bu konuda telkinde bulunuyoruz. İnsanlar çok büyük bir acı yaşadı, yakınlarınızı nüfustan düşürün diye yaklaşmak yanlıştır. Bu saha çalışmasında CHP'ye bağlı tüm örgütler gerekli bilgilendirmeyi birebir temas ile yapıyor" dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NDAN SEÇİM ÖNLEMLERİ

Millet İttifakı'nın seçim güvenliğine yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Yakupoğlu, "CHP olarak 21 Ocak'ta seçmen listelerini almıştık, en son listeleri 20 Mart tarihinde aldık. Bunların tüm analizlerini ve çapraz kontrollerini yaptık, şu an bir sorun görünmüyor. Çalıştığımız danışmanlar ve Millet İttifakı'nın diğer bileşeni olan partiler ile de bu verileri paylaşıyoruz, onların da kontrolünden geçiyor. Yaşıyor görünen yurttaşları da takip etmeye çalışıyoruz ancak bu işlem kişinin yakınlarına kalıyor. Ölenin mirasçılarından başka kimse bunu yapamaz, yapılırsa Medeni Kanun'daki Şahıs Hukuku'na aykırı bir uygulama olur" ifadelerini kullandı.

Yakupoğlu, depremde hayatını kaybeden yurttaşlar yerine oy kullanılması olasılığına ilişkin ise, "Bu mümkün mü evet mümkün. Ancak birincisi, ölen kişinin resmi bir kimliğinin edinilmesi gerekir. İkincisi, bu kimlikte yer alan fotoğraf ile ölen kişi yerine oy kullanan kişinin benzemesi gerekir. Bunların yanında başka bir seçmenin yerine oy kullanacak kişinin 'Resmi evrakta sahtecilik' suçu işleyeceğini ve bu suçun en az 15-20 yıl hapis cezası olduğunu bilmesi gerekir" yorumunda bulundu.



