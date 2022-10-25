6’lı masa harekete geçti: Seçim güvenliği için sahada çalışılacak

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

Yurttaşların “e-Devlet’ten ikametlerine baktıklarında, adreslerinde kayıtlı tanımadıkları kişilerle karşılaşmaları” sonrası, 6’lı masanın seçim güvenliği komisyonu geçen hafta hem devam eden çalışmalarını hem de “evdeki yabancı” sorununu görüşmek için toplandı.

Edinilen bilgiye göre; parti kurmayları konuya ilişkin yurttaşların kendilerine ilettiği ihbarları değerlendirdi. Gelen ihbarlar arasında; ikametlerde 18 yaşından küçük olan kişilerin de göründüğü, bu durumlarda seçim güvenliğinin tehlikeye girmediği ancak her ihtimale karşı ihbarların seçmen listelerinden kontrol edilmeye başlandığı öğrenildi.

YSK’YE BİLDİRİLİYOR

Sorun tespit edildiğinde ise parti örgütleri aracılığıyla yerinde inceleme yapıldığı, sorunun hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, hem Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) hem de diğer ilgili devlet kurumlarına bildirildiği aktarıldı. Buna karşın kurmaylar, “Hükümet de açıklayamadığı bir durum olduğunun farkında. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınıyorlar. Ama biz düzenli olarak seçmen listelerini kontrol ediyoruz. Bu ikametlerdeki yabancılar seçmen listelerine de yansıyor mu ona bakıyoruz” bilgisini paylaştı.

YIĞMA SEÇMENE ÖNLEM

Bunun yanında partilerin yığma seçmen ihtimaline karşı da şimdiden tedbir almaya başladığını aktaran kurmaylar, şunları kaydetti: “Bu daha çok belediye seçimlerinde sorun olan bir konu ama mesela çok az oyla milletvekili çıkarılan yerler var. Diyelim ki bir ilde 10 oyla milletvekili çıkarılmış. Burada il dışından seçmen getirilerek oy kullanılmış mı buna bakıyoruz. Bunun olmaması için tedbirimizi alıyoruz. Teşkilatlarımız sahada incelemeler yapıyor. Mesela bir ikamette 8-10 seçmen gözükmesi gibi anormal bir durum oluyor. Öyle olduğunda teşkilatlar gidip buraya bakıyor. Orada mesela boş bir bina, bir yurt çıkarsa bunu YSK’ye bildirmek için not alıyorlar. Yani vatandaşlarımızın sandığa rahat bir şekilde gitmesi için şimdiden incelemelerimizi yapıyoruz.”