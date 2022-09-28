SDD Genel Başkanı: Seçim güvenliği potansiyel riskler barındırıyor
Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Başkanı Sami Doğan, Seçim Güvenliği Çalıştayı’nda, “Uluslararası değerlendirmelere göre seçim dürüstlüğü açısından 165 ülke arasında 123’üncü sırada. Bu durum bize, ülkemizde seçim güvenliğinin, seçimlerin hukuki sorunları yanında seçimin meşruiyeti açısından potansiyel riskler barındırdığını da gösteriyor” dedi.
Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) ve Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen Seçim Güvenliği Çalıştayı, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde bugün yapıldı.
Çalıştaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da konuşmacı olarak katıldı.
Çalıştayın açış konuşmasını yapan SDD Genel Başkanı Sami Doğan, “İran’da Mahsa Amini, 22 yaşında genç bir kadın, İran ahlak polisi tarafında öldürüldü. Dünkü rakamlara göre olaylarda ölenlerin sayısı 80’lere yaklaştı. Özgürlük, demokrasi ve laiklik mücadelesi veren İranlı vatandaşların anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Dünyada ve Türkiye’de laiklik, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren bütün kadınları Sosyal Demokrasi Derneği olarak gönülden destekliyorum. Türkiye’nin Gezi’sinden İran’ın Gezi’sine selamlarımı gönderiyorum” dedi.
"2023 SEÇİMLERİ ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Doğan, çalıştaya ilişkin bilgi vererek, “Uluslararası değerlendirmelere göre, seçimi otoriter rejim kategorisinde yer alan ülkemiz, seçim dürüstlüğü açısından 165 ülke arasında 123’üncü sırada. Bu durum bize, ülkemizde seçim güvenliğinin, seçimlerin hukuki sorunları yanında seçimin meşruiyeti açısından potansiyel riskler barındırdığını da gösteriyor. Altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı’nın sonuna kadar sürmesi, seçim güvenliği açısından önemli olduğu kadar halkın umudunu yüksek tutması için de ayrıca gereklidir. 2023 seçimleri, tek adam rejiminin sonlandırılması ve güçlü bir parlamenter rejime dönülmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.
Çalıştaya, Ankara Avukat Hakları Grubu, TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, Ben Seçerim Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Oy ve Ötesi, Türk Hukuk Kurumu, Mülkiyeliler Birliği gibi birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü katıldı.
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